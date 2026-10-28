Die Mutter der bekannten Spielwarenmarke hat die Produktion ins Ausland verlagert. Im deutschen Stammwerk soll künftig Rechenleistung angeboten werden, die wichtig für künstliche Intelligenz ist. Wo noch bis vor kurzem Playmobil-Spielwaren produziert wurden, entsteht jetzt ein Hochleistungs-Rechenzentrum: Die Playmobil-Mutter Horst-Brandstätter-Group baut auf dem Gelände ihres Werks in Dietenhofen einen Rechen-Campus, der auf eine Leistung von 100 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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