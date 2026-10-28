Die Adyen-Aktie ist mit einem herben Kursverlust von -13% am Mittwoch der große Verlierer im europäischen Leitindex EuroStoxx 50 und fällt damit fast wieder auf den tiefsten Stand seit einem Jahr. Was steckt hinter dem Crash des niederländischen Zahlungsdienstleisters und können Anleger hier nun günstig einsteigen? Dynamisches Umsatzwachstum Auslöser des Abverkaufs der Adyen-Aktie war die Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal 2026. Auf den ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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