Die Deutsche-Bank-Aktie führt am Mittwoch den Dax an und legt am Vormittag um rund 3% auf 29,73 € zu. Auslöser ist ein überraschend starkes drittes Quartal mit knapp 1,6 Milliarden Euro Gewinn für die Aktionäre. Trotz der Rally liegt der Kurs noch rund 10% unter dem Niveau zum Jahreswechsel. Hat die Aktie nach dem dritten Rekordquartal in Folge noch Nachholpotenzial? Drittes Rekordquartal in Folge Der Vorsteuergewinn kletterte im dritten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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