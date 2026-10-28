Börse Aktuell: Europäische Märkte treten auf der Stelle

An den europäischen Aktienmärkten zeichnet sich zur Wochenmitte eine verhaltene Seitwärtsbewegung ab. Das Marktgeschehen wird von einer dichten Welle an Unternehmensbilanzen dominiert, während die Leitindizes überwiegend moderate Abgaben verzeichnen: Der paneuropäische STOXX 600 gibt um rund 0,2 bis 0,3 - nach, der Euro Stoxx 50 verliert 0,18 - und sowohl der französische CAC 40 als auch der britische FTSE 100 büßen rund 0,12 bis 0,14 - ein. Der deutsche Leitindex DAX behauptet sich mit einem symbolischen Plus von 0,03 - während der polnische WIG20 (-0,02 - nahezu unverändert notiert. In den heutigen Börse News richten sich die Blicke der Marktteilnehmer bei Börse Aktuell vor allem auf richtungsweisende Zinsbeschlüsse der US-Notenbank Fed und der Bank of Canada sowie auf die Quartalsergebnisse der US-Tech-Giganten Microsoft und Alphabet, die nach US-Börsenschluss den Takt vorgeben dürften.

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