Berlin (ots) -Sex, Freiheit, Ekstase: Sexpositive Partys versprechen einen Raum, in dem fast alles möglich ist. Das ist aufregend und anziehend, auch für Hannah (Name geändert). Doch in einer Nacht erlebt sie diese Welt ganz anders. Was als Partyabend mit Vorfreude und voller Freiheit beginnt, führt Hannah vom Club in die Notaufnahme und schließlich vor Gericht. Zurück bleiben Fragen, die weit über ihre eigene Geschichte hinausgehen: Wie sicher sind wir auf sexpositiven Partys wirklich? Was passiert, wenn genau dort Grenzen überschritten werden? Was bringen Awareness-Konzepte und wer übernimmt hier eigentlich die Verantwortung?Die vierteilige Podcast-Serie "Die Party ist vorbei" von rbb, NDR Kultur, ARD Kultur, Radio Bremen und MDR ist ab 5. November 2026 in ARD Sounds (https://1.ard.de/partyvorbei) verfügbar.Wie sicher sind sexpositive Partys?Die Autorinnen Jessica Ramczik und Nastassja von der Weiden tauchen tief in die Welt der sexpositiven Clubkultur ein. Über ein Jahr haben sie für den Podcast recherchiert. Im Laufe der vier Episoden sprechen sie mit Gästen und Veranstaltenden, Awareness-Teams und Juristinnen. Und sie nehmen die Hörer:innen dahin mit, wo sonst nicht jeder hinkommt.Nastassja von der Weiden: "In der Berichterstattung über sexpositive Partys geht es häufig um Hedonismus, wilde Partys und sexuelle Freiheit. Wir sprechen aber genau über das Gegenteil: Sexuelle Übergriffe, ein unsicheres Umfeld und die Ohnmacht, die nach solchen Partynächten bleiben kann. Wir haben mehrere Frauen kennengelernt, die auf sexpositiven Partys gefeiert oder gearbeitet haben und Übergriffe erlebt oder beobachtet haben."Jessica Ramczik: "Ein Gedanke, der nach unserer Arbeit am Podcast vor allem hängenbleibt: Es gibt kein wirklich freies Feiern in patriarchalen Verhältnissen. So lange Male Gaze und männlich dominierte Pornokultur existieren, müssen wir uns die Frage stellen, wie frei oder tatsächlich befreiend diese Art von Partys sein können."Audio vorab verfügbarAlle vier Folgen des Doku-Podcasts gibt es ab Donnerstag, 5. November in ARD Sounds zu hören. Der Trailer (https://www.ardsounds.de/episode/urn:ard:extra:8c0c6defea85bafa/) ist bereits online. Die ersten beiden Folgen erscheinen ebenfalls am 5.11. auf allen anderen Podcast-Plattformen, Episode 3 und 4 gehen dort am 12. November online."Die Party ist vorbei" ist ein Podcast der ARD, produziert von Studio Soma.Bei Interesse können wir Ihnen Folge 1 vorab zum Anhören zur Verfügung stellen. Detaillierte Episodenbeschreibungen sowie weitere Infos finden Sie im rbb-Presseportal (https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2026/11/20261105-die-party-ist-vorbei-neuer-doku-podcast-ard-sounds.html). Honorarfreie Pressefotos gibt es unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:rbb Kommunikationprogrammpresse@rbb-online.denic communication & consultingBettina Melzerbm@niccc.deOriginal-Content von: ARD Sounds, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/6379752