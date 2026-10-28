Erste Teilnehmer mit Typ-2-Diabetes in Studie mit aufsteigender Mehrfachdosierung (MAD) zur Evaluierung des "First-in-Class"-Insulinsensibilisators von AdipoPharma dosiert

Der nächste Schritt erfolgt nach erfolgreichem Abschluss der Phase mit aufsteigender Einzeldosis (SAD), in der PATAS gut vertragen wurde und keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse auftraten



STRASSBURG, Frankreich, Oct. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AdipoPharma, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das Therapien entwickelt, die auf Funktionsstörungen der Adipozyten abzielen, um Stoffwechselerkrankungen zu behandeln, gab heute den Start der Phase 1B seiner laufenden klinischen Phase-1-Studie zur Bewertung von PATAS bekannt. Die ersten Teilnehmer wurden in den Studienteil mit aufsteigender Mehrfachdosierung eingeschlossen und dosiert, der bei Patienten mit Typ-2-Diabetes durchgeführt wird.

PATAS ist ein "First-in-Class"-Insulinsensibilisator, der darauf ausgelegt ist, die gesunde Funktion des Fettgewebes wiederherzustellen, indem er den normalen Glukosestoffwechsel in den weißen Fettzellen normalisiert und dadurch die Insulinsensitivität des gesamten Körpers verbessert. Das klinische Phase-1-Programm ist eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie, die darauf ausgelegt ist, die Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik von PATAS zu bewerten.

"Zwar haben die heutigen Standardtherapien große Fortschritte bei der Behandlung von Blutzuckerschwankungen und Gewichtsproblemen erzielt, doch die direkte Umkehrung des zugrunde liegenden zellulären Auslösers der Insulinresistenz bleibt einer der größten unerschlossenen Märkte in der kardiometabolischen Medizin", erklärte Vincent Marion, MSc., Ph.D., Präsident und CEO von AdipoPharma. "Mit PATAS leisten wir Pionierarbeit bei einer "First-in-Class"-Modalität, die darauf abzielt, die systemische Insulinsensitivität an ihrer Quelle wiederherzustellen. Das günstige Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil, das in unserer abgeschlossenen Phase-1-Studie mit aufsteigender Einzeldosis nachgewiesen wurde, verringert das Risiko unserer klinischen Basis und verschafft uns eine starke Ausgangsposition auf dem Weg zu unserem für 2027 geplanten Daten-Readout bei Patienten mit Typ-2-Diabetes."

Ein neuartiger Ansatz zur Behandlung von Typ-2-Diabetes

Typ-2-Diabetes breitet sich weiter aus und betrifft weltweit Hunderte Millionen Menschen, was zu einer anhaltenden Nachfrage nach Therapien führt, die auf die zugrunde liegenden Ursachen der Erkrankung abzielen. Im Gegensatz zu vielen Therapien, die sich in erster Linie auf die Behandlung der Symptome von Typ-2-Diabetes konzentrieren, zielt PATAS darauf ab, die Insulinresistenz zu bekämpfen, indem der normale Glukosestoffwechsel im Fettgewebe wiederhergestellt wird. Der Ansatz von AdipoPharma konzentriert sich auf Adipozyten, also Fettzellen, die eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der Insulinsensitivität des gesamten Körpers spielen. "Es ist wichtig zu erkennen, dass nicht nur die Menge an Fett im Körper zählt, sondern auch dessen Qualität", sagte Vincent Marion, MSc., Ph.D., Präsident und CEO von AdipoPharma. Wenn diese Zellen ihre Funktion nicht mehr erfüllen, kommt es wahrscheinlich zu einer systemischen Insulinresistenz, die häufig schädliche Auswirkungen auf den gesamten Körper hat.

Vincent Marion fügt hinzu: "Während wir die klinische Entwicklung von PATAS weiter vorantreiben, freuen wir uns darauf, die entscheidenden Daten zu gewinnen, die Aufschluss über die künftige Entwicklung des Programms und potenzielle strategische Möglichkeiten geben werden."

Über AdipoPharma

AdipoPharma ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das Pionierarbeit bei der Entwicklung von "First-in-Class"-Therapeutika auf Peptidbasis leistet, die auf die eigentliche Ursache von Insulinresistenz, Typ-2-Diabetes und damit verbundenen kardiometabolischen Erkrankungen abzielen. Auf der Grundlage fundierter Erkenntnisse über die Biologie der Adipozyten entwickelt das Unternehmen krankheitsmodifizierende Arzneimittel, die darauf abzielen, die physiologische Glukoseaufnahme und die Stoffwechselfunktion direkt in den Fettzellen wiederherzustellen.

www.adipopharma.com .

KONTAKT: John Reynolds, john.reynolds@buchananpr.com