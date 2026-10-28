XRP News: Ripple erhält die finale Bank-Zulassung, doch XRP klebt bei $1,30, wem nützt das wirklich?

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Die XRP News dieser Woche hätten eigentlich ein Feuerwerk auslösen müssen. Ripple hat die finale Genehmigung der US-Bankenaufsicht OCC für seine National Trust Bank erhalten, BNY Mellon baut die Zusammenarbeit aus, und ab dem 27. Oktober trifft sich die Branche drei Tage lang zur Ripple Swell in New York. Trotzdem steht XRP bei $1,30, rund 16 Prozent unter dem Oktober-Hoch von $1,56. Die Institutionen bekommen Lizenzen, Verwahrung und Treuhandstrukturen, während der Kleinanleger mit einem Kurs zurückbleibt, der sich nicht rührt. Dieser Artikel ordnet die Signale ein und zeigt einen Presale mit einem Scanner, der Token vor dem Kauf prüft.

XRP News Oktober 2026: Banklizenz für Ripple, Stillstand beim Kurs

Ripple hat die abschließende Zulassung für die Ripple National Trust Bank erhalten, wie U.Today berichtet. Die Bank darf damit die Reserven des Stablecoins RLUSD verwalten, als Sicherheitentreuhänder für Stablecoin-Halter auftreten und institutionellen Kunden die Verwahrung digitaler Vermögenswerte anbieten. Die Freigabe kam pünktlich vor der Swell 2026, die vom 27. bis 29. Oktober in New York stattfindet. Ein Kurssprung blieb aus, XRP pendelte am Morgen des 27. Oktober zwischen $1,30 und $1,31.

Parallel weitet Ripple die Partnerschaft mit BNY Mellon aus, laut CoinGape. Die Bank, die XRP und RLUSD bereits in ihrer Krypto-Verwahrung führt, will künftig weitere tokenisierte Vermögenswerte auf dem XRP Ledger unterstützen, etwa im Bereich tokenisierter Handelsfinanzierung. Am Kurs ändert das bislang wenig, XRP liegt sogar 21 Prozent unter dem September-Gipfel von $1,66.

Hier liegt die eigentliche Geschichte dieser Woche. Banken, Verwahrer und Treuhänder bauen rund um XRP eine Infrastruktur, die vor allem ihnen selbst nützt, denn sie verdienen an Gebühren, Reserven und Verwahrung, ganz egal, wohin der Kurs läuft. Wer nach der Rallye im Sommer eingestiegen ist, sitzt dagegen auf Verlusten. Institutionen haben Prüfabteilungen, Compliance-Teams und Juristen, die jedes Asset durchleuchten, bevor Geld fließt. Der Kleinanleger hat nichts davon. Wer bei neuen Token nicht blind kaufen will, braucht ein Werkzeug, das diese Prüfung übernimmt, bevor das Geld weg ist.

Pepeto: Ein Live-Scanner, der den Coin vor dem Kauf prüft

Die Banken haben ihre Prüfer. Kleinanleger erfahren die Wahrheit über einen Coin dagegen meist erst, wenn ihr Geld schon darin steckt.

Pepeto betreibt einen Live-Sicherheitsscanner, der einen Token vor dem Handel unter die Lupe nimmt, nicht danach. Jeder Scan arbeitet mit 42 Detektoren, liest Live-Daten von der Blockchain und simuliert auf einer Kopie der Chain einen Kauf sowie einen Verkauf. Heraus kommt eine Bewertung von 0 bis 100 mit einem klaren Urteil.

Der Scanner sucht nach Mint-Funktionen, Pause- und Blacklist-Schaltern, veränderbaren Steuern und versteckten Besitzern. Er rechnet außerdem aus, welchen Anteil am Gesamtangebot einige wenige Wallets kontrollieren. In einem gezeigten Beispiel erhielt ein Token die Note 6, der Verkaufstest scheiterte, der Token wurde als Honeypot markiert und der Handel automatisch blockiert. Verträge mit kritischen Befunden werden standardmäßig gesperrt, und der Scan läuft vor jedem Tausch in PepetoSwap mit, wo ein Tausch 0,00 Prozent kostet.

Die Prüfgesellschaft SolidProof hat den vollständigen Programmcode auditiert und freigegeben, bevor der Presale begann. Über 10,38 Millionen Dollar sind bislang in den Presale geflossen, ein Token kostet derzeit $0,000000188.

XRP kommt auf über 70 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und braucht für jede Kursverdopplung gewaltige Zuflüsse. Pepeto steht noch im Presale, das Listing kommt erst. Schafft das Projekt nach dem Börsenstart auch nur einen kleinen Teil der Bewertung bekannter Meme-Coins, wäre das ein Vielfaches des Presale-Preises, das XRP nicht mehr liefern kann. Versprochen ist das nicht, doch genau die Rechnung zwischen Presale-Preis und Listing-Bewertung ist der Grund, warum Analysten dieses Fenster beobachten. Die Banken sichern sich bei XRP gerade ihren Platz, und bei Pepeto ist der frühe Platz noch zu haben, zumindest bis zum Listing.

Fazit

Die XRP News dieser Woche zeigen, wie weit Schlagzeile und Kurs auseinanderliegen können: Banklizenz, BNY-Ausbau und Swell-Konferenz, und XRP bewegt sich trotzdem kaum. Pepeto antwortet auf genau diese Art von Woche mit einem Scanner, der jeden Coin prüft, bevor Geld hineinfließt. Selbst eine komplette Rückkehr zum Rekordhoch von $3,84 wäre bei XRP kaum mehr als eine Verdreifachung. Der Preis auf der offiziellen Pepeto-Website liegt in der laufenden Stufe unter jeder kommenden Stufe. XRP-Halter warten auf die nächste Schlagzeile, Pepeto-Käufer auf einen einzigen Tag. Wer erst dann einsteigt, zahlt den Preis, den die anderen längst hinter sich gelassen haben.

Mehr zum Pepeto-Presale auf der offiziellen Website

FAQs

Was sind die wichtigsten XRP News im Oktober 2026?

Ripple erhielt die finale OCC-Zulassung für seine National Trust Bank, BNY Mellon erweitert die Partnerschaft für tokenisierte Vermögenswerte, und die Swell 2026 läuft vom 27. bis 29. Oktober in New York. XRP notiert trotzdem bei rund $1,30.

Kann Pepetos Scanner erkennen, ob ein Token von wenigen Wallets kontrolliert wird?

Ja, der Scanner berechnet, welchen Anteil am Gesamtangebot wenige Wallets halten, und simuliert einen Verkauf, bevor der Nutzer kauft. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stufenpreis, der mit der nächsten Stufe steigt.