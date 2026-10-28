Wall Streets KI-Schuldenmaschine läuft auf Hochtouren, doch die ersten Warnsignale sind kaum noch zu übersehen. Allein 2026 haben Unternehmen weltweit bereits rund 460 Milliarden Dollar an Schulden zur Finanzierung des KI-Booms aufgenommen - ein neuer Rekord. Doch während die Verschuldung explodiert, steigen die Finanzierungskosten und Kreditrisiken. Gleichzeitig zeigen die Kreditmärkte zunehmend Sättigungserscheinungen. Droht der milliardenschwere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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