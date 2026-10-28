Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: KI-Fantasie stützt die US Börse vor Fed-Zinsentscheid

Die US-Terminmärkte starten am Mittwoch mit einer verhalten freundlichen Tendenz in den Handelstag. An der US Börse führt der technologielastige Nasdaq 100 (US100) die Aufwärtsbewegung mit einem Plus von rund 0,4 - an, während der marktbreite S&P 500 (US500) um 0,2 - zulegt und der traditionsreiche Dow Jones (US30) nahezu unverändert auf dem Schlusskursniveau des Vortages verharrt. Als maßgeblicher Impulsgeber für die Indizes Dow Jones, S&P 500 - Nasdaq 100 fungieren erneut Technologieausrüster und Hersteller moderner KI-Infrastruktur, beflügelt von herausragenden Vorgaben des Speicherchipherstellers SK Hynix. Gleichwohl agieren viele Investoren vor dem heute Abend anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve und den nachbörslichen Berichten von Alphabet und Microsoft zurückhaltend.

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