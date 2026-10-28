Die größte Lüge im Trading: "Der Markt muss doch drehen!" - heute LIVE um 17:30 Uhr

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Der DAX steigt an einen Widerstand, die Kurse wirken überhitzt und alles spricht für eine Korrektur. Doch statt zu fallen, steigt der Markt einfach weiter! Kommt Ihnen das bekannt vor? Viele Trader verlieren Geld, weil sie überzeugt sind, dass der Markt an einer bestimmten Kursmarke drehen MUSS. Sie steigen zu früh ein, halten an ihrer Meinung fest und werden ausgestoppt - manchmal sogar mehrfach hintereinander. Doch was, wenn nicht der Markt falschliegt, sondern die eigene Erwartung?

Genau darum geht es heute um 17:30 Uhr im sechsten Teil der kostenlosen Webinarserie "Trading Kompass" mit Profi-Trader Marcus Klebe. Warum sind wir so überzeugt von bestimmten Kursmarken? Weshalb verwechseln wir unsere Marktmeinung mit einem echten Handelssignal? Und warum fällt es selbst erfahrenen Tradern so schwer, geduldig auf eine Bestätigung zu warten? Die Antworten können Ihre Sicht auf den Börsenhandel grundlegend verändern.

Der entscheidende Unterschied zwischen einer guten Marktanalyse und einem erfolgreichen Trade liegt häufig in der Umsetzung. Marcus Klebe erklärt, wie FOMO, Ungeduld und der Wunsch, unbedingt recht zu behalten, zu kostspieligen Fehlentscheidungen führen können. Erfahren Sie, warum ein Widerstand noch kein Verkaufssignal ist, weshalb weniger Trades manchmal die bessere Entscheidung sind und wie klare Regeln helfen, emotionale Kurzschlusshandlungen zu vermeiden.

Heute, Mittwoch, 28. Oktober, um 17:30 Uhr geht es LIVE los! Nutzen Sie die Gelegenheit, beim sechsten Teil von "Trading Kompass" kostenlos dabei zu sein und Ihre Fragen direkt an Marcus Klebe zu stellen. Lernen Sie, Ihre Handelsentscheidungen konsequenter an Signalen statt an Hoffnungen auszurichten. Denn der Markt muss gar nichts - aber Sie brauchen einen Plan!

Jetzt kostenlos anmelden und heute um 17:30 Uhr LIVE dabei sein!

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.