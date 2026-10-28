DJ US-Rohöllagerbestände sinken stärker als erwartet

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 23. Oktober stärker verringert als erwartet. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 1,892 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten nur einen Rückgang um 0,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,060 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 3,87 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 0,7 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 2,952 Millionen gesunken waren.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

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October 28, 2026 10:35 ET (14:35 GMT)

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