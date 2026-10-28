Lulas Wiederwahl erschüttert Brasiliens Finanzmärkte. Was hinter dem Kurssturz steckt und welche Chancen und Risiken sich für Petrobras und MercadoLibre ergeben. Wir stellen die Analyse von CMC Markets Zertifikate vor… Die brasilianischen Finanzmärkte erleben nach der Präsidentschaftswahl einen historischen Ausverkauf. Die überraschende Wiederwahl von Luiz Inácio Lula da Silva hat an der Börse in São Paulo erhebliche Kursverluste ausgelöst und den brasilianischen Real gegenüber dem US-Dollar massiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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