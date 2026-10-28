Am Donnerstag hält die Europäische Zentralbank wohl die Füße still. Doch beim Zinspfad liegen Ökonomen und Händler weit auseinander. Wer recht behält, entscheidet über Anleihen, Euro und damit über Ihr Depot. Am Donnerstag um 14.15 Uhr dürfte die Europäische Zentralbank den Einlagensatz bei 2,5 Prozent belassen. Im Dezember folgt laut einer Bloomberg-Umfrage unter Ökonomen die letzte Erhöhung auf 2,75 Prozent. Danach soll der Zins bis Mai 2028 stillstehen. Händler sehen das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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