Die Simulation Lumina bildet die ersten zwei Milliarden Jahre nach dem Urknall ab. Sie könnte Wissenschaftler:innen dazu zwingen, bisherige Annahmen über das Universum auf den Prüfstand zu stellen. Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) liefert bereits detaillierte Einblicke in die Frühzeit des Universums. Auch das Nancy-Grace-Roman-Weltraumteleskop soll weitere Beobachtungen ermöglichen und nimmt ab Anfang des kommenden Jahres den Betrieb auf. Jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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