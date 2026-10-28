MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird nach Angaben aus Moskau zum G20-Außenministertreffen in die USA reisen. Im letzten Moment sei es gelungen, die Mehrheit der Fragen zu klären, sagte Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

Sie verwies auf Schwierigkeiten der russischen Delegation, die sie bereits zuvor angesprochen habe. Es sei der Eindruck entstanden, vor allem was die Ausgabe von Visa betreffe, dass nicht alle in Washington froh über den geplanten Besuch der russischen Delegation seien.

Lawrow nimmt regelmäßig an Treffen im G20-Format teil. Bei den Ministertreffen wird der große Gipfel der Staats- und Regierungschefs vorbereitet. Die USA hatten Kremlchef Wladimir Putin zum G20-Gipfel in Miami im Dezember eingeladen und damit teilweise Kritik ausgelöst.

In der G20-Runde der großen Industrie- und Schwellenländer ist Russland zwar offiziell noch Mitglied. Putin nahm allerdings zuletzt 2019 physisch an einem Gipfeltreffen teil - also vor Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022./ksr/DP/jha