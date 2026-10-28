Der GDV, der BDVM und der BVK machen gemeinsame Sache, um die Abläufe in der Schadenregulierung zu verbessern und schneller zu machen. Worauf sich die Versicherer und die Vermittlerverbände geeinigt haben. Die Geschwindigkeit bei der Schadenregulierung ist verbesserungswürdig, betonen der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler (BDVM) und der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). Der Fachkräftemangel, der demografischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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