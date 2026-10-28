Solana News: Hongkong holt Solana ins Boot, Alpenglow läuft, doch SOL hängt bei 100 Dollar

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Die Solana News dieser Woche lesen sich wie ein Widerspruch. Hongkong hat die Solana Company am 26. Oktober zum strategischen Unternehmen seines OASES-Programms ernannt. Seit dem Alpenglow-Upgrade bestätigt das Netzwerk Transaktionen in rund 150 Millisekunden, und die Zahl der Adressen mit tokenisierten Aktien hat sich seit August auf 1,5 Millionen verfünffacht. Trotzdem notiert SOL bei rund 100 Dollar, etwa zwei Drittel unter seinem Rekord von knapp 296 Dollar. Institutionen und Regierungen bauen die Infrastruktur aus, doch im Kurs ist davon nichts zu sehen. Wer nur auf den Preis schaut, verpasst die eigentliche Solana News dieser Woche und das Projekt, das eine ganz praktische Frage beantwortet, die all diese neuen Nutzer mitbringen.

Solana News: Hongkong-Partnerschaft, Alpenglow-Upgrade und 1,5 Millionen Aktien-Adressen

Die wichtigste Meldung kommt aus Asien. Laut CoinTurk hat Hongkongs Office for Attracting Strategic Enterprises die Nasdaq-notierte Solana Company in seine siebte Aufnahmerunde geholt, als einzige Blockchain-Infrastrukturfirma des Jahres 2026. Das Unternehmen will in der Stadt eigene Validatoren betreiben und über seine Initiative Pacific Backbone ein Netz mit niedriger Latenz für den gesamten asiatisch-pazifischen Raum aufbauen. Wer eine Regierung als Partner gewinnt, plant nicht für das nächste Quartal, sondern für das nächste Jahrzehnt.

Technisch hat das Netzwerk ebenfalls nachgelegt. Das Alpenglow-Upgrade ging am 21. Oktober mit dem Start von Epoche 1064 live und zielt auf eine Finalität von 150 Millisekunden, wie Ad-hoc-news berichtet. Und am 26. Oktober erreichte die Vorzugsaktie CHAD der DeFi Development Corp., die Kapital für weitere SOL-Käufe beschafft, erstmals ihren Nennwert von 10 Dollar.

SOL selbst notiert am 27. Oktober bei rund 100 Dollar und hat im Oktober etwa 14 Prozent verloren. Aus den US-Solana-ETFs flossen in der Vorwoche 17,3 Millionen Dollar ab. Das Muster ist auffällig: Unternehmen und Staaten bauen Infrastruktur und positionieren sich für den nächsten Zyklus, während Privatanleger nur den fallenden Kurs sehen und oft genau dann verkaufen, wenn andere aufbauen. Mit jeder neuen Partnerschaft und jedem neuen Nutzer stellt sich dabei eine ganz praktische Frage: Wie kommen die eigenen Coins von einer anderen Chain auf Solana, ohne 15 bis 50 Dollar pro Transfer zu bezahlen?

Pepeto: Die Antwort auf die Frage, die Solanas neue Nutzer mitbringen

1,5 Millionen Adressen halten tokenisierte Aktien auf Solana, doch wer sein Kapital erst von einer anderen Chain hinüberbringen muss, zahlt bei den meisten Brücken 15 bis 50 Dollar und wartet Minuten oder Stunden.

Pepeto löst dieses Problem schon heute, und dafür braucht es keinen steigenden SOL-Kurs. Die Cross-Chain-Bridge ist bereits aktiv, und ein Listing auf Binance rückt näher. Das Netzwerk der Bridge umfasst Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Die eigenen Token werden auf der ersten Chain in einem geprüften Smart Contract gesperrt, und sobald die Sperre bestätigt ist, entsteht auf der zweiten Chain dieselbe Menge. Kein verpackter Schuldschein, kein doppelter Bestand, auf jeder Chain dieselbe Gesamtmenge.

Die Transfergebühr liegt bei 0 Dollar, anfallen nur die Netzwerkkosten. Die meisten Transfers sind in unter 60 Sekunden erledigt, ein dokumentierter Fall dauerte 41 Sekunden. Scheitert ein Transfer, löst sich die Sperre von selbst, die Coins bleiben also nie hängen. Kein Unternehmen verwahrt die Mittel, keine Person muss etwas freigeben, und auf Solana verbinden sich Phantom und Solflare direkt.

SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und verifiziert, was den Presale zu einem der sichersten Angebote im aktuellen Markt macht. Für alle, die den SOL-Markt seit Jahren verfolgen, ist die Lehre aus 2020 schlicht: Die größten Gewinne gingen an diejenigen, die zuerst da waren, nicht an die Klügsten. Pepetos aktueller Preis liegt bei 0,000000188 Dollar und steigt mit jeder neuen Stufe. Bei einem 300x nach dem Listing, das Analysten für möglich halten, würden aus 250 Dollar rund 75.000 Dollar, gesichert ist ein solches Ergebnis allerdings nicht. Wer mehr erwartet als den mühsamen Weg von SOL zurück zu alten Hochs, findet ihn dort, wo das Listing noch bevorsteht, und dieses Fenster schließt sich Stufe für Stufe.

Fazit

Die Solana News dieser Woche zeigen ein Netzwerk, das Regierungen und Unternehmen anzieht, während der Kurs an der 100-Dollar-Marke hängt und Kleinanleger von den eigentlichen Bewegungen kaum etwas mitbekommen. Pepetos nächster großer Schritt ist ein einziges Ereignis, nämlich das Listing. Analysten sprechen von einem möglichen 300x, und über 10,38 Millionen Dollar stecken bereits im Vorverkauf. Die Menschen, die SOL 2020 für 0,22 Dollar kauften, haben an einem bestimmten Tag gehandelt, nicht am Tag danach. Die aktuelle Stufe auf der offiziellen Pepeto-Website läuft noch. Wie lange, entscheidet allein der Markt.

Zur offiziellen Pepeto-Website und zur laufenden Presale-Stufe

Was sind die wichtigsten Solana News dieser Woche?

Hongkong ernannte die Solana Company am 26. Oktober zum strategischen OASES-Partner, das Alpenglow-Upgrade senkt die Finalität auf rund 150 Millisekunden, und 1,5 Millionen Adressen halten tokenisierte Aktien. SOL notiert trotzdem bei rund 100 Dollar.

Warum fällt Pepeto auf?

Pepeto steht vor einem einzigen Katalysator: dem Listing. Die Bridge läuft bereits, Analysten nennen ein mögliches 300x, und jede Stufe auf der offiziellen Pepeto-Website kostet mehr als die vorherige.