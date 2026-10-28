Paypal Aktie: Gewinnprognose angehoben - Ist das die Wende für Investoren?

Als Finanzexperte Jens Klatt beleuchte ich heute für Sie die aktuellen Quartalszahlen eines der bekanntesten FinTech-Unternehmen der Welt. Die Paypal Aktie (NASDAQ:PYPL) hat nach der Präsentation der Q3-Zahlen im frühen US-Handel um 1,2 - zugelegt. Der Markt reagierte positiv darauf, dass der digitale Zahlungsdienstleister einen bereinigten Gewinn meldete, der spürbar über den Erwartungen der Analysten lag, und gleichzeitig die Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2026 anhob.

Für Anleger, die überlegen, aktuell Aktien kaufen zu wollen, zeichnet sich jedoch ein gemischtes Bild ab: Während die Profitabilität steigt, bleibt das Umsatzwachstum hinter den Hoffnungen zurück. Im Folgenden präsentiere ich Ihnen die drei wichtigsten Key Takeaways aus dem aktuellen Bericht.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.