Das Zeitfenster ist kurz, die Präsentation lang und die Zuteilung angeblich klein. Bemerkenswert, wie schnell unter solchen Bedingungen aus Zeitdruck Überzeugung wird. Es gibt nur wenige Dinge, die Anleger mehr lieben als einen Börsengang. Rendite vielleicht. Vor allem, wenn andere weniger davon haben. Je weniger man weiß, desto besser funktioniert es. Ein börsennotiertes Unternehmen liefert Quartalszahlen und unangenehme Fragen: Warum sinken die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer