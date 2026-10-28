Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA9609085076 Aetherion Technologies Inc. 28.10.2026 CA00809Q1XXX Aetherion Technologies Inc. 29.10.2026 Tausch 1:1
CA17888V1022 Cizzle Brands Corp. 28.10.2026 CA17888V2XXX Cizzle Brands Corp. 29.10.2026 Tausch 25:1
US0021202025 aTyr Pharma Inc. 28.10.2026 US0021203XXX aTyr Pharma Inc. 29.10.2026 Tausch 40:1
US6761182012 Odyssey Marine Exploration Inc. 28.10.2026 US6761183XXX Odyssey Marine Exploration Inc. 29.10.2026 Tausch 25:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA9609085076 Aetherion Technologies Inc. 28.10.2026 CA00809Q1XXX Aetherion Technologies Inc. 29.10.2026 Tausch 1:1
CA17888V1022 Cizzle Brands Corp. 28.10.2026 CA17888V2XXX Cizzle Brands Corp. 29.10.2026 Tausch 25:1
US0021202025 aTyr Pharma Inc. 28.10.2026 US0021203XXX aTyr Pharma Inc. 29.10.2026 Tausch 40:1
US6761182012 Odyssey Marine Exploration Inc. 28.10.2026 US6761183XXX Odyssey Marine Exploration Inc. 29.10.2026 Tausch 25:1
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