München (ots) -
Am Montag, 9. November um 21:00 Uhr live in der ARD
Hohe Preise an der Zapfsäule; Staus und Dauerbaustellen; eine Bahn, die ihre Fahrgäste immer wieder im Stich lässt; junge Menschen, die sich den Führerschein nicht leisten können. Und eine Infrastruktur, die nicht auf der Höhe der Zeit ist. Wie wird Deutschland wieder flott?
Die ARD-Townhall-Sendung "Arena" widmet sich einem Thema, das wirklich alle bewegt: Verkehr und Mobilität. Der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) stellt sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Sie berichten von ihren Erfahrungen, konfrontieren den Minister mit ihren Problemen und wollen wissen, welche Lösungen er anzubieten hat. Die "Arena" wird moderiert von Jessy Wellmer und Louis Klamroth.
Redaktion: Torsten Beermann
Pressekontakt:
Dr. Lars Jacob,
ARD-Programmdirektion, Kommunikation | PR
Tel.: 089/558944-898
E-Mail: lars.jacob@ard.de
Katrin Römer
WDR Kommunikation
Tel.: 0221/220 7100
E-Mail: katrin.roemer@wdr.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6379822
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Hohe Preise an der Zapfsäule; Staus und Dauerbaustellen; eine Bahn, die ihre Fahrgäste immer wieder im Stich lässt; junge Menschen, die sich den Führerschein nicht leisten können. Und eine Infrastruktur, die nicht auf der Höhe der Zeit ist. Wie wird Deutschland wieder flott?
Die ARD-Townhall-Sendung "Arena" widmet sich einem Thema, das wirklich alle bewegt: Verkehr und Mobilität. Der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) stellt sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Sie berichten von ihren Erfahrungen, konfrontieren den Minister mit ihren Problemen und wollen wissen, welche Lösungen er anzubieten hat. Die "Arena" wird moderiert von Jessy Wellmer und Louis Klamroth.
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