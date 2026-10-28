Der Wettbewerb zwischen den Herstellern chinesischer Modelle für künstliche Intelligenz (KI) verschärft sich. Dies wirft bei Investoren Fragen zur Nachhaltigkeit der führenden Position bei der Modellleistung auf. Dabei ist der Fokus zunehmend auf Kosteneffizienz und die "Harnessebene" gerichtet. Gleichzeitig gibt es laut Goldman Sachs Research Anzeichen dafür, dass die Kapazitäten des Landes zur Herstellung von Halbleitern die Erwartungen der Investoren übertreffen. Wir stellen den Beitrag aus dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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