Die UBS hat ihr Kursziel für UPS nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseerhöhung von 124 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf Buy belassen. UBS-Analyst Thomas Wadewitz bescheinigte dem Paketdienstleister in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung ein solides Abschneiden. Reicht eine Zielanhebung um einen US-Dollar aus, um bei UPS von einer Trendwende zu sprechen? Strategie zeigt Wirkung Wadewitz schrieb, die Resultate belegten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de