Eine Prognoseerhöhung hat am Mittwoch die Befesa-Aktie beflügelt. Im Verlauf schnellten die Papiere des Industrie-Recyclers zeitweise um bis zu 9,5% auf 36,40 Euro nach oben und erreichten damit den höchsten Stand seit drei Wochen. Zuletzt stand noch ein Plus von 8,4% zu Buche, womit die Aktie im SDax die Nase vorn hatte, während der Nebenwerteindex um 0,5% zulegte. Reicht die angehobene Prognose aus, um die Erholung der Aktie dauerhaft zu tragen? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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