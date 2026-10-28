© Foto: Andrej Sokolow - dpaDas KI-Unternehmen hinter Claude, Anthropic, verfügt über einen Mega-Cashberg. Mehr, als so manches etabliertes Tech-Unternehmen.
Enthaltene Werte: WSOANTHROXXXDen vollständigen Artikel lesen
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© Foto: Andrej Sokolow - dpaDas KI-Unternehmen hinter Claude, Anthropic, verfügt über einen Mega-Cashberg. Mehr, als so manches etabliertes Tech-Unternehmen.
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Das KI-Unternehmen Anthropic verfügt laut einem aktuellen IPO-Antrag über massive Finanzreserven. Zum 30. Juni hielt das knapp sechs Jahre alte Unternehmen insgesamt 131,7 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen. Damit besitzt Anthropic unter den Nichtbanken in den USA den drittgrößten Cashbestand, womit es viele etablierte Tech-Unternehmen übertrifft.