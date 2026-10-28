Partnerschaft vereinfacht fragmentierten Bereitstellungsprozess von Windows-Geräten durch das Zusammenführen von Betriebssystembereitstellung, Anwendungen, Treibern und Konfigurationsoptionen in einem einheitlichen Workflow

Patch My PC ein führenden Anbieter automatisierter Lösungen für das Patch-Management von Drittanbieteranwendungen, gab heute eine Partnerschaft mit 2Pint Software bekannt, einem spezialisierten Softwareunternehmen, das sich auf fortschrittliche Endgeräteverwaltung, Betriebssystem-Bereitstellung auf Unternehmensebene und intelligentes Content Delivery fokussiert, das die Rolle von Patch My PC im gesamten Windows-Geräte-Lebenszyklus erweitert. Durch die Verbindung der Bereitstellungstechnologie der 2Pint Software mit dem Know-how im Application Management von Patch My PC entwickeln die Unternehmen einen einheitlicheren Ansatz für die Beschaffung, Bereitstellung und fortlaufende Endgeräteverwaltung, beginnend mit einer Erfahrung, die Betriebssysteme, Anwendungen, Treiber, Konfigurationen und Bereitstellungstransparenz zusammenbringt.

Vereinfachung der Bereitstellung von Windows-Betriebssystemen

Patch My PC hat sich zu einem Branchenführer bei der Vereinfachung des Anwendungsmanagements entwickelt. Aber Anwendungen sind nur ein Teil des Geräte-Lebenszyklus. Die Partnerschaft mit 2Pint Software stellt eine langfristige strategische Investition dar, die die Stärken von Patch My PC im Bereich des Anwendungsmanagements mit der Expertise von 2Pint Software bei der Betriebssystembereitstellung, der Bildgebung und dem unternehmensweiten Content Delivery verbindet.

"Das Anwendungsmanagement wird immer ein Kernbestandteil unserer Arbeit sein. Unsere Kunden betrachten und verwalten ihre Anwendungen jedoch nicht isoliert. Sie verwalten Geräte und den gesamten Lebenszyklus dieser Geräte", so David James, Chief Technology Officer bei Patch My PC. "Diese Partnerschaft bringt die Stärken beider Unternehmen zusammen, während wir an einem umfassenderen Ansatz für die Endgeräteverwaltung arbeiten."

Heute erfordert die Bereitstellung oder Neuinstallation eines Windows-Geräts von IT-Teams oft die Koordinierung mehrerer Workflows. Anwendungen können unabhängig vom Betriebssystem verpackt und bereitgestellt werden, während Treiber, Einstellungen und Bereitstellungsstatus an anderer Stelle verwaltet werden. Patch My PC und 2Pint Software arbeiten daran, diese Schritte zu einem Erlebnis zu bündeln, damit IT-Teams wiederverwendbare Deployment-Konfigurationen erstellen, Windows, Anwendungen und Treiber gemeinsam auswählen und den Bereitstellungsfortschritt von einem zentralen Ort aus überwachen und verfolgen können.

Integration der 2Pint Software Bereitstellungstechnologie in ein umfassenderes Erlebnis

Patch My PC plant, das Kundenerlebnis auf Basis der Technologie von 2Pint Software aufzubauen und das Anwendungsmanagement und andere Elemente der Geräteeinrichtung erfolgreich damit zu verbinden. Darüber hinaus prüfen die Unternehmen, wie die bestehenden Funktionen von 2Pint Software zur Peer-gestützten Bereitstellung in das gemeinsame Erlebnis passen könnten. Diese Technologie ermöglicht es Geräten, nach Möglichkeit bereits vorhandene Bereitstellungsdateien von einem anderen Gerät in der Nähe wiederzuverwenden, während Inhalte aus der Originalquelle abgerufen werden, wenn sie nicht lokal verfügbar sind. Dies sorgt für eine entscheidende Verkürzung der Zeit, die für die Bereitstellung und Konfiguration von Geräten benötigt wird.

"2Pint Software hat sich darauf konzentriert, die Bereitstellung von Windows effizienter, skalierbar und praxisnah in modernen Unternehmungsumgebungen zu gestalten", so Andreas Hammarskjöld, Chief Product Officer und Gründer bei 2Pint Software. "Die Zusammenarbeit mit Patch My PC bietet uns die Möglichkeit, diese Technologie in ein umfassenderes Erlebnis einzubinden, bei dem Kunden ihre Bereitstellungen am einfachsten verwalten und ein Gerät für den Gebrauch vorbereiten können, während die IT-Teams entlastet werden."

Die Partnerschaft ermöglicht es Patch My PC, seinen Schwerpunkt über das Verwalten von Anwendungen hinaus zu verlagern, nachdem die Geräte erfolgreich bereitgestellt wurden. Unser Fokus liegt nun auf der Vereinfachung des gesamten Windows-Geräte-Lebenszyklus. Besuchen Sie den Stand von Patch My PC im Harbor Ballroom, um weitere Details über das gemeinsame Angebot, einschließlich Verfügbarkeit und Funktionen zu erhalten.

Weitere Informationen über Patch My PC finden Sie unter https://patchmypc.com/.

Über Patch My PC

Patch My PC ist ein führender Anbieter automatisierter Lösungen für das Patch-Management von Drittanbieteranwendungen, die sich nativ in Microsoft WSUS, Configuration Manager und Intune integrieren. Als Automatisierungsschicht zwischen Anwendungsupdates und IT-Teams pflegt Patch My PC einen kuratierten Katalog mit mehr als 3.500 Anwendungen und erkennt, lädt, paketiert und testet Updates automatisch und bereitet sie für die Bereitstellung vor. Außerdem unterstützt die Plattform benutzerdefinierte Anwendungen und hilft Unternehmen, den manuellen Aufwand für das Patchen zu reduzieren, Drittanbietersoftware auf dem neuesten Stand zu halten und die Anwendungssicherheit in verteilten Endpunktumgebungen zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter https://patchmypc.com/.

Über 2Pint

2Pint Software ist ein spezialisiertes Softwareunternehmen, das auf fortschrittliche Endgeräteverwaltung, Betriebssystem-Bereitstellung auf Unternehmensebene und intelligentes Content Delivery fokussiert ist.

Das 2014 gegründete Unternehmen 2Pint verbindet fundierte Expertise im Bereich von Endpoint-Management-Technologien mit einer Leidenschaft für die Lösung komplexer Infrastruktur-Herausforderungen. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, die Organisationen unterstützen, Endpunkte im großen Maßstab bereitzustellen, zu verwalten und wiederherzustellen, die Content-Bereitstellung in Unternehmensnetzwerken zu optimieren und mehr Transparenz und Kontrolle über ihre Systeme zu gewinnen. Im Kern geht es bei 2Pint darum, komplexe und oft übersehene Technologien in der realen Welt hervorragend funktionieren zu lassen, indem Unternehmen praktische, innovative Wege aufgezeigt werden, ihre Endpunktverwaltung zu modernisieren, ohne bestehende Technologie komplett zu ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter https://2pintsoftware.com/.

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