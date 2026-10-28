Ethereum Prognose Oktober 2026: ICO-Wal verkauft 1.500 ETH vor der Fed, was wissen die Großen?

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Die Ethereum Prognose steht diese Woche vor einer unbequemen Frage, und die Antwort liefert ausgerechnet ein Anleger der ersten Stunde. Ein Teilnehmer des Ethereum-ICOs, der einst 100.000 ETH für je 0,31 Dollar kaufte, hat laut Lookonchain innerhalb von acht Stunden weitere 1.500 ETH im Wert von rund 3,48 Millionen Dollar abgestoßen. Gleichzeitig zogen Anleger am 26. Oktober 88,58 Millionen Dollar aus den US-Spot-ETFs auf Ethereum ab, kurz bevor die US-Notenbank am 27. und 28. Oktober über die Zinsen berät. ETH handelt bei rund 2.310 Dollar und hat im Oktober etwa 13,6 Prozent verloren. Wer die Ethereum Prognose verstehen will, muss verstehen, wer gerade verkauft und warum.

Ethereum Prognose unter Druck: ICO-Wal kassiert, ETF-Gelder wandern zu Bitcoin

Der Verkäufer ist kein Unbekannter. Wie crypto.news berichtet, gehört die Wallet einem ICO-Teilnehmer, der seine Coins für 31 Cent pro Stück bekam und jetzt Schritt für Schritt Kasse macht.

Die US-Spot-ETFs auf Ether verloren am 26. Oktober netto 88,58 Millionen Dollar, wobei allein BlackRocks ETHA 105 Millionen Dollar abgab. Laut Crypto Briefing summieren sich die Oktober-Abflüsse bereits auf über 1,1 Milliarden Dollar, der größte Monatsabfluss dieser Produkte im ganzen Jahr. Am selben Tag flossen 110 Millionen Dollar in Bitcoin-ETFs. Das Geld verlässt den Kryptomarkt also nicht, es verlässt gezielt Ether.

ETH ist unter die 200-Tage-Linie bei 2.329 Dollar gerutscht, zum ersten Mal seit dem 20. August, und die Marktkapitalisierung liegt bei rund 282 Milliarden Dollar. Schon eine Verdopplung würde Hunderte Milliarden an frischem Kapital verlangen. Die Ethereum Prognose muss diese Machtverhältnisse einpreisen: Frühe Käufer und große Fonds steigen aus, wann es ihnen passt, und kaufen tiefer wieder ein, während Kleinanleger erst reagieren, wenn die Bewegung längst gelaufen ist. Wer profitiert also, wenn die Großen den Takt vorgeben? Oft liegt die Antwort bei etwas viel Kleinerem, das die Institutionen schlicht noch nicht entdeckt haben.

Pepeto: Der Sicherheitsscanner, der Meme-Coin-Fallen meldet, bevor gekauft wird

Wenn große Adressen ETH abstoßen, suchen erfahrene Anleger nach Projekten, die noch unter dem Radar der Institutionen laufen. Pepeto ist eines davon, ein Meme-Token im Presale, dessen wichtigstes Werkzeug schon heute arbeitet.

Was Analysten aufhorchen lässt, ist kein Marketing, sondern ein Werkzeug mit klarem Auftrag: kleinere Käufer vor Betrugs-Token zu schützen. Meme-Coins sind ein Minenfeld. Es gibt Token, aus denen man nie wieder herauskommt, und solche, bei denen der Besitzer heimlich nachdrucken oder die Verkaufsgebühr in die Höhe treiben kann. Der Pepeto-Scanner klopft all das ab, bevor eine Transaktion durchgeht. Er arbeitet 42 Prüfpunkte im Code eines Tokens ab, liest Live-Daten direkt von der Blockchain und spielt anschließend Kauf und Verkauf auf einer Kopie der Kette durch.

Am Ende steht eine Note samt verständlichem Urteil, und Token mit kritischen Mängeln werden standardmäßig gesperrt. Bei einem echten Scan kam ein Token auf magere 6 Punkte, der Testverkauf misslang, der Scanner erkannte die Honeypot-Falle, und der Trade fand nie statt. Genau dieser eine gestoppte Kauf ist das Geld, das am Ende noch da ist.

Große Händler bezahlen ganze Abteilungen für solche Code-Prüfungen, hier erhält ein Käufer mit 50 Dollar dieselbe Analyse. Vor dem Start des Presales hat SolidProof den kompletten Code auditiert und die Vertragsstruktur als sicher bestätigt. Bislang sind über 10,38 Millionen Dollar zusammengekommen, und ein Token kostet in der laufenden Runde 0,000000188 Dollar. Jede neue Phase hebt diesen Preis an, die aktuelle ist also günstiger als jede, die noch folgt. 2.000 Dollar entsprechen derzeit rund 10,64 Milliarden Token, eine Menge, die beim nächsten Preisschritt schon nicht mehr zu haben ist.

Fazit zur Ethereum Prognose: Monate für ein 2x oder ein einziger Listing-Tag

Die Ethereum Prognose bleibt langfristig intakt, doch ein Netzwerk mit 282 Milliarden Dollar Marktwert braucht gewaltige Summen, nur um sich zu verdoppeln. Der ICO-Wal dieser Woche zeigt, worum es wirklich geht. Er kaufte, als ETH an keiner Börse existierte, und erntet heute ein Vielfaches, von dem spätere Käufer nur träumen können. Pepeto steht genau in dieser frühen Phase, die ETH vor über zehn Jahren hinter sich gelassen hat. Die Wallets, die jetzt zum Presale-Preis einsteigen, sichern sich dieselbe Ausgangslage, die frühe ETH-Käufer einmal hatten, noch vor einem Binance-Listing, das näher rückt. Ein Hundertfaches, wie es frühe Projekte in starken Zyklen vorgemacht haben, würde aus 2.000 Dollar rund 200.000 Dollar machen, garantiert ist davon nichts. Die aktuelle Phase auf der offiziellen Pepeto-Website läuft, und in ein paar Jahren werden auch hier die frühen Wallets diejenigen sein, deren Verkäufe Schlagzeilen machen.

Zur offiziellen Pepeto-Website, auf der die aktuelle Presale-Phase läuft

FAQs

Was sagt die Ethereum Prognose für Oktober 2026?

ETH notiert bei rund 2.310 Dollar und hat im Oktober etwa 13,6 Prozent verloren. Die Spot-ETFs verzeichnen mit über 1,1 Milliarden Dollar ihren größten Monatsabfluss des Jahres, ein ICO-Wal verkauft, und am 28. Oktober entscheidet die Fed über die Zinsen.

Warum beobachten Analysten Pepeto als Alternative zu ETH?

Weil Pepeto noch vor seinem Listing steht, während ETH Monate für eine Verdopplung braucht. Jede Phase auf der offiziellen Pepeto-Website kostet mehr als die vorherige.