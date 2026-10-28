Trotz der auch heute weiter steigenden Notierungen im DAX bleibt eine gewisse Vorsicht der Anleger spürbar. Mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank und den anschließenden Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet stehen gleich zwei wichtige Bewährungsproben für die Aktienmärkte bevor.



Die laufende Berichtssaison liefert bislang ein gemischtes Bild. Im DAX konnten heute die Deutsche Bank und Mercedes-Benz mit ihren Ergebnissen überzeugen, während die Zahlen von Symrise und BASF eher enttäuschten. Auch in den USA setzt sich die überwiegend freundliche Berichtssaison mit den Ergebnissen von Vertiv und Biogen fort. Die Anleger unterscheiden zunehmend zwischen Unternehmen, die ihre hohen Erwartungen erfüllen können, und solchen, bei denen die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bereits deutliche Spuren hinterlassen.



Bemerkenswert ist, dass selbst die erneut steigenden Energiepreise derzeit kaum noch Verkaufsdruck auslösen. Bei den Anlegern scheint ein gewisser Gewöhnungseffekt eingesetzt zu haben. Die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Nahen Osten, nicht zuletzt durch die Vermittlungsbemühungen einiger Golfstaaten, sorgt zusätzlich für Zuversicht. Die Inflationsrisiken sind damit allerdings keineswegs verschwunden. Sie werden an den Börsen momentan lediglich von den positiven Unternehmensnachrichten überlagert.

Die eigentliche Richtungsentscheidung dürfte deshalb erst heute Abend fallen. Die Fed muss erklären, wie sie angesichts der hohen Energiepreise und der damit verbundenen Inflationsgefahren ihren weiteren geldpolitischen Kurs gestalten will. Gleichzeitig müssen Microsoft und Alphabet zeigen, dass ihre milliardenschweren KI-Investitionen weiterhin durch überzeugendes Wachstum und solide Cashflows gedeckt sind.

Die Anleger setzen derzeit darauf, dass die Unternehmensgewinne stark genug bleiben, um die geopolitischen und geldpolitischen Risiken auszugleichen. Die Börsen haben sich damit für einen optimistischen Blick auf die kommenden Monate entschieden. Ob dieser Optimismus gerechtfertigt ist, müssen heute Abend die Fed und die beiden Technologiegiganten beweisen.

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