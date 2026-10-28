ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Under Armour vor Zahlen des Sportartikelherstellers zum zweiten Geschäftsquartal von 9 auf 8 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er bezweifele, dass die Resultate die pessimistische Stimmung der Anleger wesentlich ändern werden, schrieb Jay Sole in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Generell ist der Experte der Ansicht, dass die solide Innovationspipeline des Unternehmens es ihm ermöglichen wird, ein stärkeres Umsatzwachstum zu erzielen, als der Markt erwartet - jedoch erst, sobald sich der konjunkturelle Gegenwind abschwächt./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US9043111072
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