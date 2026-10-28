Hamburg (ots) -Neuer US-Pizza-Trend überzeugt mit knusprigem Käserand, fluffigem Boden und einem völlig neuen Pizza-ErlebnisEckig statt rund, dick statt dünn: Mit der neuen Detroit Style Pizza bringt Domino's einen der spannendsten Pizza-Trends aus den USA nach Deutschland. Ab dem 28. Oktober ergänzt die neue Pizza-Range das Sortiment und überzeugt mit einem fluffigen, besonders dicken Teig, knusprigem Käserand und einer rechteckigen Form. Die Detroit Style Pizza zählt zu den spannendsten Pizza-Trends aus den USA und soll nun auch hierzulande für Abwechslung auf dem Pizzamarkt sorgen.Pizza-Trend im neuen FormatNeue Food-Trends werden heute schneller entdeckt und ausprobiert als je zuvor. Gleichzeitig wünschen sich viele Verbraucher:innen mehr Flexibilität beim Bestellen. Die Detroit Style Pizza greift diese Entwicklung auf: Sie lädt zum gemeinsamen Probieren und Snacken verschiedener Sorten ein.Mit der Detroit Style Pizza erweitert der Lieferdienst sein Angebot um einen Trend, der in den USA bereits große Popularität genießt und nun auch deutschen Pizza-Fans ein neues Geschmackserlebnis bieten soll.Ihr Markenzeichen ist der Kontrast aus knusprigem Käserand und luftigem Teig: Der charakteristische Käserand sorgt außen für Crunch, innen bleibt die 25-cm-lange Pizza weiche und fluffig. Damit bietet sie ein Genusserlebnis, das sich geschmacklich von einer klassischen Domino's Pizza unterscheidet. Zum Deutschland-Start bietet Domino's die Detroit Style Pizza zu einem Abholerpreis ab 4,99 EUR und einem Lieferpreis ab 5,99 EUR in vier beliebten Varianten an: Margherita, Salami, New York Style Salami und Chicken Brokkoli.Gaming trifft PizzaMit ihrer markanten rechteckigen Form passt die neue Detroit Style Pizza perfekt in die pixelige Welt von Minecraft Dungeons II. Zum Produktstart bringt Domino's die globale Kooperation mit dem Game nach Deutschland.Für kurze Zeit ist die Detroit Style Pizza in exklusiven Minecraft-Aktionsboxen mit fünf verschiedenen Designs erhältlich. Jede Box enthält einen Code, mit dem sich eines von drei digitalen In-Game-Items freischalten lässt. Welches Item vergeben wird, entscheidet der Zufall. Creator begleiten den Launch auf Twitch und verbinden das neue Pizza-Erlebnis mit der Gaming-Welt. Die Aktionsboxen sind erhältlich, solange der Vorrat reicht.Die neue Detroit Style Pizza ist ab dem 28. Oktober 2026 in allen Domino's Pizza Deutschland Stores erhältlich. Oder anders gesagt: Dick. Knusprig. Cheesy. ISS NICH NORMAL.Über Domino's Pizza Deutschland GmbHDomino's Pizza Deutschland ist mit rund 400 Stores, etwa 160 Franchisepartner:innen und ca. 10.500 Mitarbeiter:innen Marktführer im Bereich Pizza Home Delivery sowie einer der größten Gastro-Franchisegeber Deutschlands. Jährlich bereitet die Marke mit dem rot-blauen Dominostein rund 30 Millionen Pizzen zu.Mit dem Markenclaim ISS NICH NORMAL steht Domino's für außergewöhnliche Produktideen, handgemachte Pizza, Pasta, Salate, Wraps, Chicken Snacks und Desserts aus hochwertigen Zutaten sowie eine schnelle, frische Lieferung. Das Ziel: Menschen mit überraschenden Geschmackserlebnissen begeistern und Pizza neu zu denken.Pressekontakt:Email: presse@dominos.deDomino's Newsroom: https://www.dominos.de/dominospresse/Original-Content von: Domino's Pizza Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82122/6379834