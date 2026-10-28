DEN HAAG (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Hoffnung geäußert, dass bei den für November geplanten Gesprächen mit Russland und den USA auch die EU teilnehmen werde. "Wir finden hoffentlich einen Weg, Europa einzubeziehen", sagte Selenskyj in Den Haag. Selenskyj war in Den Haag mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rob Jetten zusammen getroffen.

Wann und wo die Gespräche stattfinden sollen, ist noch nicht bekannt. Selenskyj erwartet, dass darüber erst wieder Anfang November nach den Zwischenwahlen in den USA geredet werde.

Hilfspaket für Winter



Die Niederlande sagten der Ukraine eine halbe Milliarde Euro an militärischer Hilfe zu. Das solle dem Land vor allem über den kommenden Winter helfen, sagte Ministerpräsident Jetten. Zu dem Paket gehören dem Regierungschef zufolge auch Luftabwehrgeschütze und Drohnen.

Zuvor hatten die Niederlande der Ukraine bereits ein Hilfspaket von insgesamt 1,2 Milliarden Euro zugesagt. Dabei geht es um nicht militärische Güter. Jetten wies darauf hin, dass Russland gerade jetzt kurz vor Winteranfang Angriffe auf zivile Ziele und wichtige Infrastruktur in der Ukraine intensiviere. Europa müsse nun geschlossen handeln und die Sanktionen gegen Russland verstärken.

Selenskyj sollte am Abend auch von König Willem-Alexander empfangen werden./xx/DP/jha