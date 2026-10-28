Die wichtigsten Punkte:

Grid Dynamics erweitert Kompetenzen im Bereich KI-Transformation durch neuen Geschäftsbereich Business Process Consulting und ermöglicht damit Fortune-1000-Unternehmen eine End-to-End-KI-Transformation

Der mit dem fundierten KI-Know-how von Grid Dynamics integrierte Geschäftsbereich hilft Unternehmen dabei, Geschäftschancen zu erkennen, Investitionen in Technologieimplementierungen zu begründen und durch unternehmensweites Change Management messbaren Wert zu realisieren.

Die Prozessberatung verbindet die ARC-Methodik (Assess, Reengineer, Capture) von Grid Dynamics mit einem technologiegetriebenen Beratungsansatz und integriert fortschrittliche KI-Funktionen in die Optimierung von Geschäftsprozessen sowie in ein individuell abgestimmtes, KI-gestütztes Change Management.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) ("Grid Dynamics"), ein führender Partner für die KI-Transformation von Fortune-1000-Unternehmen, gab heute die Gründung des neuen Geschäftsbereichs Business Process Consulting bekannt. Damit dehnt das Unternehmen seine Kompetenzen im Bereich KI-Transformation auf den gesamten Einführungszyklus von KI aus, von der technologischen Umsetzung bis zu nicht-technischen Bereichen der KI-Wertschöpfung in Unternehmen.

Grid Dynamics hat sich als führender Anbieter im Bereich KI-Engineering für Unternehmen etabliert. So entwickelt und implementiert Grid Dynamics fortschrittliche KI-Lösungen für einige der größten Unternehmen der Welt. Basierend auf dieser Erfahrung weitet das Unternehmen seinen Fokus auf zwei entscheidende Faktoren aus, um die geschäftliche Wirkung von KI zu maximieren: die Identifizierung der Geschäftsbereiche und -prozesse mit dem größten Potenzial für KI-gestützte Verbesserungen sowie die Sicherstellung, dass die resultierenden Lösungen unternehmensweit erfolgreich umgesetzt werden.

Bereits in der Discovery-Phase identifiziert die Prozessberatung Transformationspotenziale mit hohem Wertversprechen und setzt Prioritäten. Sie legt Ausgangswerte zur Messung der Geschäftsleistung fest, gestaltet Geschäftsprozesse neu und erarbeitet Investment Cases, um die erwarteten geschäftlichen Auswirkungen zu quantifizieren. Anschließend konzipieren, entwickeln und implementieren die Engineering-Teams von Grid Dynamics die erforderlichen KI-Lösungen, mit denen sich die neu gestalteten Prozesse umsetzen lassen. Nach der technischen Implementierung begleitet die Prozessberatung die organisatorische Transformation. Dazu gehören die Umsetzung neuer Geschäftsprozesse und Richtlinien, das unternehmensweite Change Management sowie die Förderung einer breiten Akzeptanz, um sicherzustellen, dass die Technologie messbare Geschäftsergebnisse liefert.

Im Mittelpunkt der Prozessberatung steht ARC, die strukturierte Methodik von Grid Dynamics, um Wertschöpfungspotenziale zu identifizieren, Prozesse neu zu gestalten und durch nachhaltigen organisatorischen Wandel messbare Erträge zu erzielen. Der Geschäftsbereich stützt sich zudem auf Partnerschaften mit QPR, einem Anbieter von Process-Intelligence-Technologie, und Prosci, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Change Management, und verbindet so bewährte Methoden und fortschrittliche technologische Fähigkeiten mit der Enterprise-Engineering-Expertise von Grid Dynamics.

Grid Dynamics setzt fortschrittliche Methoden der Prozessanalyse und Process Intelligence ein, um Potenziale für die Neugestaltung von Prozessen aufzudecken. Dabei stützt sich das Unternehmen auf seine Erfahrung, wenn es darum geht, was heutige KI-Technologien realistisch leisten können. Den gleichen technologiegetriebenen Ansatz verfolgt die Prozessberatung im Change Management. Jeder Mitarbeiter wird mithilfe von generativer und agentischer KI in der Einführungsphase individuell begleitet, je nach Rolle, Tempo und Fortschritt. Führungskräfte erhalten zugleich Dashboards, um den Fortschritt zu verfolgen und Bereiche zu erkennen, in denen ein Eingreifen erforderlich ist.

"KI produktiv einzusetzen, ist ein wichtiger Meilenstein, aber noch lange nicht das Ziel", so Vasily Sizov, Chief Revenue Officer von Grid Dynamics. "Unsere Kunden messen den Erfolg nicht allein an der Technologie, sondern daran, was sich in ihrem Unternehmen verändert. Unsere neue Prozessberatung ermittelt, wo KI den größten Mehrwert schaffen kann, gestaltet Prozesse neu, um dieses Potenzial auszuschöpfen, und sorgt dafür, dass die Lösungen auch nach der Einführung weitgehend genutzt werden. Der wirkliche Mehrwert entsteht, wenn Tausende Mitarbeiter ihre Arbeitsweise ändern und sich die Ergebnisse in konkreten Zahlen niederschlagen. Genau darauf konzentriert sich unser neuer Geschäftsbereich."

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Partner für die KI-Transformation von Fortune-1000-Unternehmen. Wir verbinden fundiertes KI-Know-how mit bewährter Erfahrung im Unternehmensbereich, um Kunden dabei zu unterstützen, geeignete Investitionsbereiche für KI zu identifizieren, skalierbare Systeme aufzubauen und einen echten geschäftlichen Mehrwert aus KI-Implementierungen zu erzielen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere seit zwei Jahrzehnten bestehende Technologieführerschaft sowie unsere wegweisende Expertise im Bereich der Unternehmens-KI. Grid Dynamics wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley sowie Niederlassungen in ganz Amerika, Europa und Indien. Um mehr über Grid Dynamics zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "projiziert", "prognostiziert", "fortsetzen" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Zitate und Aussagen zu den erwarteten Vorteilen unserer Fähigkeiten und zum zukünftigen Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich in Bezug auf Kunden und Partner.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten erhebliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, den erwarteten Nutzen aus unseren Dienstleistungen und Produkten zu ziehen, sowie Faktoren, die unsere Fähigkeiten und die Umsetzung der Wachstumsstrategie unseres Unternehmens einschränken können.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Grid Dynamics warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit besitzen. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage basiert, widerzuspiegeln. Weitere Informationen zu Faktoren, die Grid Dynamics erheblich beeinflussen könnten, einschließlich der Betriebsergebnisse und der Finanzlage, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 5. März 2026 eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC.

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