FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Analyst Philipp Häßler geht hervor, dass das Finanzinstitut gute Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die Ertragsprognose angehoben hat. Er geht davon aus, dass das Umfeld an den Kapitalmärkten positiv bleibt. Außerdem sollte die Deutsche Bank seiner Einschätzung nach von einer steigenden Kreditnachfrage in Deutschland profitieren./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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