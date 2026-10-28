Bitcoin Prognose Oktober 2026: ETFs kaufen wieder, doch warum bleibt die US-Nachfrage aus?

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Die Bitcoin Prognose steht vor einem Oktober, der seinem Ruf nicht gerecht wird. BTC startete den Monat bei rund 83.600 Dollar, rutschte zwischenzeitlich auf 79.200 Dollar und notiert am 28. Oktober wieder bei etwa 81.500 Dollar, wenige Stunden vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die Spot-ETFs sammelten am 27. Oktober 176 Millionen Dollar ein, doch die Nachfrage am US-Spotmarkt ist laut CryptoQuant seit Mitte Oktober jeden Tag negativ. Was wissen die großen Adressen, das der durchschnittliche Anleger nicht sieht? Dieser Artikel ordnet die Daten ein und zeigt, wo sich die eigentlichen Chancen verstecken.

Bitcoin Prognose: Was verraten ETF-Ströme und Nachfragedaten vor der Fed?

Laut crypto.news flossen am 27. Oktober 176 Millionen Dollar in die US-Spot-ETFs auf Bitcoin, davon 151,5 Millionen allein in BlackRocks IBIT. Am 22. und 23. Oktober hatten die Fonds noch zusammen rund 773,5 Millionen Dollar verloren. Bitcoin steuert damit auf den zweiten Verlust-Oktober in Folge zu, obwohl der Monat zwischen 2020 und 2025 im Schnitt rund 18 Prozent Plus gebracht hatte. Die Fed entscheidet am Mittwoch um 19 Uhr deutscher Zeit, der Markt rechnet mehrheitlich mit einer Pause.

Die Kehrseite zeigt der Coinbase-Premium-Index, der den Preis auf Coinbase mit ausländischen Börsen vergleicht. Er blieb den gesamten Oktober unter null und fiel am 24. Oktober auf minus 0,146, den tiefsten Stand seit Ende Juni. Nach CryptoQuants Modell fehlen auf 30 Tage rund 76.000 BTC an Käufern, und der hauseigene Bull-Score-Index sank von 90 auf 60. Gleichzeitig verließen an einem einzigen Tag 14.942 BTC die Börsen, der größte Abfluss seit fünf Wochen.

Ein Diagramm von River, über das Yahoo Finance berichtet, rückt die ETF-Schlagzeilen zurecht: Fonds und ETFs halten nur 8,5 Prozent der noch handelbaren Bitcoin, Privatpersonen dagegen 79,6 Prozent. CryptoQuant-Forschungschef Julio Moreno nennt den 365-Tage-Durchschnitt bei 77.585 Dollar und den realisierten Preis der Trader bei 74.041 Dollar als Marken, falls BTC wieder schwächelt. Wer nicht auf die zähe Erholung eines Assets mit 1,6 Billionen Dollar Marktwert warten will, schaut auf die Phase, in der die größten Renditen entstehen, nämlich bevor ein Projekt an die Börse geht.

Warum der Pepeto-Presale gerade jetzt Aufmerksamkeit bekommt

Die ETF-Käufe zeigen, dass große Adressen weiter an Bitcoin glauben, doch ein Einstieg bei über 80.000 Dollar lässt nur begrenzten Spielraum nach oben. In genau solchen Phasen liefern oft die frühen Projekte mit funktionierenden Produkten den größten Ertrag. Während BTC die Schlagzeilen beherrscht, baut Pepeto die Werkzeuge, die Händler brauchen, sobald eine Rallye frisches Geld in den Markt spült.

Das Projekt betreibt PepetoSwap, eine laufende Börse mit einer Handelsgebühr von 0,00 Prozent. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar, auf PepetoSwap nichts, und bei 200 Trades zu je 5.000 Dollar summiert sich der Unterschied auf 3.000 Dollar. Die Börse wurde bereits mit einem Tagesvolumen von 50 Millionen Dollar getestet. Das ist keine Testseite, sondern eine laufende Plattform.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token in weniger als 60 Sekunden und ohne Gebühr zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Es gibt keinen Wrapped Token und keinen Mittelsmann, der die Gelder verwahrt. Wer bisher Token zwischen Blockchains verschieben wollte, musste zahlen und warten. Das unabhängige Prüfunternehmen SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert.

Der Mitgründer hat den ersten Pepe-Coin aufgebaut, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam. Das sind keine Punkte auf einer Roadmap, sondern bereits gelieferte Ergebnisse. Der Preis steigt mit jeder neuen Phase, und keine abgeschlossene Phase öffnet sich je wieder. Aktuell kostet ein Token 0,000000188 Dollar, über 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingesammelt. Während der Markt auf Bitcoin starrt, füllt sich der Pepeto-Presale Phase für Phase, die aktuellen Zahlen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit: Bleibt bei der Bitcoin Prognose noch Raum für frühe Coins?

Die Zahlen verlangen Ehrlichkeit. Die großen Gewinne dieses Zyklus gehören denen, die Bitcoin gekauft haben, als er nur einen Bruchteil des heutigen Preises kostete. Wer heute bei über 80.000 Dollar einsteigt, bekommt nur noch den langsamen Teil des Weges, selbst das Allzeithoch von 126.080 Dollar liegt gut 50 Prozent entfernt. Pepeto befindet sich noch im Presale zu einem Bruchteil eines Cents, und wer bei vergleichbaren Meme-Coins in der Presale-Phase dabei war, hat in früheren Zyklen die stärksten Renditen mitgenommen. Die ersten Käufer schreiben die Geschichte, alle anderen lesen sie später nach.

Zur offiziellen Pepeto-Website mit dem aktuellen Presale-Preis

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für Oktober 2026?

Bitcoin notiert vor der Fed-Entscheidung bei rund 81.500 Dollar und steuert auf den zweiten Verlust-Oktober in Folge zu. Die ETFs kauften am 27. Oktober wieder für 176 Millionen Dollar, doch die US-Spotnachfrage bleibt laut CryptoQuant negativ.

Welcher Presale verdient neben Bitcoin Aufmerksamkeit?

Pepeto fällt durch eine laufende Börse mit 0,00 Prozent Gebühren, eine kostenlose Cross-Chain-Bridge und über 10,38 Millionen Dollar im Presale auf. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.