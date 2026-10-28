Leipzig (ots) -Feuer frei! Bitte anschnallen. Diese Geschichte hat alles: Popkultur. Wirtschaftskrimi. Zeitgeschichte. Nostalgie. Und eine Menge überraschender Wendungen. Mit ihrem Dokumentarfilmprojekt "Die unglaubliche Geschichte des Moorhuhns" haben sich Ariane Riecker und Olaf Jacobs von der Firma Hoferichter & Jacobs GmbH aus Leipzig beim 15. "ARD TopDocs - Wettbewerb" in Leipzig durchgesetzt."Der Pitch vereint Aufstieg, Größenwahn, Erfolg und Absturz zu einer aufschlussreichen und unterhaltsamen Erzählung und geht weit über die Geschichte eines Computerspiels hinaus", so ARD-Chefredakteur Oliver Köhr in der Jurybegründung. "Der Stoff verbindet auf humorvolle Weise Generationen miteinander und erzählt zugleich die Geschichte der New Economy der 2000er Jahre." Am Ende hat für die Jury auch den Ausschlag gegeben, dass es dabei "noch eine zutiefst menschliche und überraschende Ebene gibt: die Geschichte von drei Freunden, die gemeinsam zockten, verloren, tief stürzten und am Ende wieder zusammenfinden. Das ist ein emotionaler Zugang, auf den wir uns freuen.""Unser Filmprojekt bekommt dank des Preises einen unglaublichen Push und wir haben nun die Chance, dass der Film in einem Jahr fertig sein wird", so Produzent Olaf Jacobs. Auf den ersten Blick eine Geschichte über ein altes Computerspiel. Auf den zweiten Blick ist es aber eine Geschichte über ganz viele gegenwärtige Fragen, wie Freundschaft, wie Aufstieg funktioniert, wie sich Hypes entwickeln."Alle drei Finalisten begeisterten die Jury mit ihren Pitches und Stoffen. Gesucht wurden Geschichten von Menschen, die Großes gewagt und für ihre Ziele alles aufs Spiel gesetzt haben. Geschichten von Heldinnen, Schwindlern und Genies, mit Taten, die spektakulär waren und dabei vielleicht auch etwas verändert haben - für eine Veröffentlichung im Ersten oder in der ARD Mediathek.Die Jury - bestehend aus programmverantwortlichen Redakteurinnen und Redakteuren der beteiligten ARD-Medienhäuser und der ARD Mediathek unter Leitung des ARD-Chefredakteurs Oliver Köhr - hatte aus 52 Einreichungen drei Projekte für das Finale nominiert.Die Finalistinnen und Finalisten präsentierten ihre Konzepte für ihr 90-minütiges Filmprojekt am 28. Oktober 2026 bei einem Pitch in Leipzig.Die beteiligten Häuser der ARD-Initiative - neben dem MDR sind dies BR, NDR, SWR, WDR und rbb - ermöglichen die Realisierung des preisgekrönten Dokumentarfilmprojekts durch die Übernahme der Bruttoherstellungskosten in Höhe von bis zu 300.000 Euro.Das Finale des "ARD TopDocs - Wettbewerb" findet traditionell während des Internationalen Leipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm statt.Über "ARD TopDocs Wettbewerb"TopDocs steht für herausragende dokumentarische Produktionen und Veranstaltungen der ARD und bündelt herausragende Events unter einem Namen. In diesem Zuge ist 2023 aus dem "ARD-Dokumentarfilm-Wettbewerb" der "ARD TopDocs Wettbewerb" geworden und dieser ging in diesem Jahr in eine neue Runde.Weitere Informationen zum Wettbewerb gibt es hier: ARD TopDocs - Wettbewerb - TopDocs (https://www.daserste.de/topdocs)Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6379845