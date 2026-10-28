Vaduz (ots) -
In ihrer Sitzung vom Dienstag, 20. Oktober 2026, hat die Regierung Marina Morach zur neuen Leiterin des Amts für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen (ALKVW) bestellt. Sie folgt damit auf Werner Brunhart, welcher die vergangenen acht Jahre das Amt geleitet und weiterentwickelt hat.
Die 36-jährige Marina Morach ist Doktorin der Veterinärmedizin und amtliche Tierärztin. Als Mitglied der Geschäftsleitung des Amts für Veterinärwesens des Kantons Bern sowie in Stationen in der Privatwirtschaft sammelte sie breite Erfahrung in den für das ALKVW relevanten Bereichen. Aktuell ist sie Geschäftsführerin des Departements Umweltwissenschaften an der Universität Basel.
Marina Morach wird am 1. April 2027 ihre Tätigkeit im ALKVW aufnehmen. Zwischenzeitlich wird Werner Brunhart das Amt noch weiter unterstützen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Pressekontakt:
Ministerium für Gesellschaft und Justiz
Michael Winkler, Generalsekretär
micheal.winkler@regierung.li
T +423 236 60 94
Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943279
In ihrer Sitzung vom Dienstag, 20. Oktober 2026, hat die Regierung Marina Morach zur neuen Leiterin des Amts für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen (ALKVW) bestellt. Sie folgt damit auf Werner Brunhart, welcher die vergangenen acht Jahre das Amt geleitet und weiterentwickelt hat.
Die 36-jährige Marina Morach ist Doktorin der Veterinärmedizin und amtliche Tierärztin. Als Mitglied der Geschäftsleitung des Amts für Veterinärwesens des Kantons Bern sowie in Stationen in der Privatwirtschaft sammelte sie breite Erfahrung in den für das ALKVW relevanten Bereichen. Aktuell ist sie Geschäftsführerin des Departements Umweltwissenschaften an der Universität Basel.
Marina Morach wird am 1. April 2027 ihre Tätigkeit im ALKVW aufnehmen. Zwischenzeitlich wird Werner Brunhart das Amt noch weiter unterstützen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
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