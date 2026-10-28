NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen von 450 auf 480 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Kosmetikkonzern zeichne sich seit Jahren damit aus, dass er das beste und beständigste Volumenwachstum unter den von RBC beobachteten Werten aus dem Bereich der Basiskonsumgüter erziele, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 11:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 11:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120321
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 11:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 11:59 / EDT
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