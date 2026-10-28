XRP News: Ripple erhält US-Treuhandbank-Lizenz, doch XRP bleibt bei 1,33 Dollar stehen

Anzeige / Werbung

Die XRP News dieser Woche hätten vor zwei Jahren noch für Freudensprünge gesorgt. Ripple hat von der US-Bankenaufsicht OCC die finale Genehmigung für die Ripple National Trust Bank erhalten, und zum Auftakt der Swell-Konferenz in New York stand am 27. Oktober US-Finanzminister Scott Bessent gemeinsam mit Ripple-Chef Brad Garlinghouse im Rampenlicht. Trotzdem notiert XRP am 28. Oktober bei 1,33 Dollar, unter mehreren gleitenden Durchschnitten und weit entfernt von den rund 1,65 Dollar Ende September. Schlagzeilen und Kurs erzählen zwei völlig verschiedene Geschichten, und dahinter baut sich etwas auf, das die breite Masse noch nicht sieht.

XRP News Oktober 2026: Warum bewegt sich der Kurs kaum, während Ripple zur Bank wird?

Die OCC erteilte Ripple die finale Zulassung für eine nationale Treuhandbank, weniger als ein Jahr nach der vorläufigen Genehmigung im Dezember 2025, wie American Banker berichtet. Die neue Bank soll die Reserven hinter dem Stablecoin RLUSD halten und digitale Vermögenswerte für Institutionen verwahren. Einlagen nimmt sie nicht an, Kredite vergibt sie nicht. Garlinghouse beschrieb den Schritt als Revolution, die nicht außerhalb, sondern innerhalb des Finanzsystems stattfinde.

Der Kurs blieb davon fast unberührt. XRP handelte am 28. Oktober bei 1,33 Dollar, mit einem Tageshoch von 1,34 Dollar, knapp unter dem Widerstand bei 1,35 Dollar, wie Blockchain.News meldet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,28 Dollar, darunter folgt eine starke Unterstützung bei 1,27 Dollar. Gleichzeitig liegt die Milliarde XRP, die Ripple am 1. Oktober aus dem Escrow freigegeben hat, nach 26 Tagen noch immer unangetastet in den Wallets des Unternehmens.

Auf einer anderen Ebene wächst die Infrastruktur schneller, als der Kurs reagiert. Ripple baut auf der Swell die Zusammenarbeit mit BNY aus, und die Konferenz läuft noch bis zum 29. Oktober, wenn Vertreter von drei Spot-XRP-Fonds gemeinsam auf dem Podium sitzen. Ripple wandert damit genau dorthin, wo das große Geld ohnehin sitzt, nämlich in die regulierte Finanzwelt. Gerade wenn die Oberfläche am schwächsten wirkt, positioniert sich das kluge Kapital für die nächste Phase, oft in Projekten, die noch gar nicht auf dem Radar der breiten Masse auftauchen.

Pepeto: Das Projekt, das XRP-Anleger jetzt auf dem Schirm haben

XRP steht bei 1,33 Dollar, und der Weg bis 2,00 Dollar wäre ein Plus von rund 50 Prozent. Solide, aber nichts, was ein Leben verändert. Die Trader, die an XRP wirklich verdient haben, kauften einst bei 0,30 Dollar und sahen danach ein Vielfaches. Einen solchen Einstieg bietet ein Large Cap heute nicht mehr. Ein Presale mit laufenden Tools schon.

Pepeto ist genau so ein Projekt, gebaut für Trader, die es satt haben, von einem Coin erst zu hören, wenn er schon gelaufen ist. Bridge, Exchange und Scanner laufen bereits. Die Bridge bewegt Vermögenswerte gebührenfrei zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum, ohne Bridge-Kosten und ohne verpackte Schuldscheine. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar und blockieren Mittel teils stundenlang.

PepetoSwap wickelt jeden Swap ohne Handelsgebühr ab. Ein Trade über 100.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 300 Dollar, auf Pepeto nichts. Der MEV-Schutz ist vom ersten Tag an aktiv, und der Scanner liest 42 Datenpunkte pro Token und blockiert riskante Verträge, bevor ein Trade durchgeht.

Der Pepeto-Presale hat die Marke von 10,38 Millionen Dollar überschritten, bei einem Tokenpreis von 0,000000188 Dollar. Der Preis steigt mit jeder Runde, und der aktuelle Einstieg kommt nicht zurück. Hinter dem Projekt steht der Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Tokens, im Team arbeitet ein ehemaliger Binance-Entwickler.

SolidProof hat den gesamten Vertragscode vor dem Presale-Start geprüft und vollständig verifiziert, das technische Ausfallrisiko, an dem vergleichbare Projekte gescheitert sind, ist damit von Anfang an ausgeräumt. Wer gerade die XRP News liest und sich fragt, wo der nächste 0,30-Dollar-Moment liegen könnte, findet ihn eher hier: laufende Tools, echtes Kapital und ein Presale-Preis, der den Listing-Kurs noch nicht widerspiegelt.

Fazit

Ripple ist jetzt eine regulierte Treuhandbank, und der XRP-Kurs reagiert, als wäre nichts passiert. Genau so sahen die Böden vergangener Zyklen aus: gute Nachrichten, die niemand bezahlen wollte. Die Trader, die damals einstiegen, machten aus kleinen Beträgen lebensverändernde Summen. Mehr als 10,38 Millionen Dollar in Pepeto zeigen, dass sich diese Gruppe gerade wieder formiert, solange der Presale-Preis noch unter dem erwarteten Listing-Kurs liegt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt das Fenster, und es schließt sich mit dem Listing.

Zur offiziellen Pepeto-Website und zum aktuellen Presale-Preis

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die OCC-Lizenz von Ripple für den XRP-Kurs?

Die finale OCC-Genehmigung macht die Ripple National Trust Bank zu einer bundesweit beaufsichtigten Treuhandbank für RLUSD-Reserven und Verwahrung, XRP selbst wird darin keine Rolle zugewiesen. Der Kurs notiert am 28. Oktober bei 1,33 Dollar, mit Widerstand bei 1,35 Dollar und Unterstützung bei 1,27 Dollar.

Was ist Pepeto und warum wächst das Interesse gerade jetzt?

Pepeto betreibt drei funktionierende Tools und hat über 10,38 Millionen Dollar auf der offiziellen Pepeto-Website eingesammelt. Ein Binance-Listing wird erwartet, und der Presale-Preis steigt mit jeder neuen Runde.