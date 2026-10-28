EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HELIOS SOLAR AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die HELIOS SOLAR AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.11.2026
Ort: https://heliossolarag.com/investor-relationsfinanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.11.2026
Ort: https://heliossolarag.com/investor-relationsfinanzberichte
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.11.2026
Ort: https://heliossolarag.com/investor-relationsfinanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.11.2026
Ort: https://heliossolarag.com/investor-relationsfinanzberichte
28.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HELIOS SOLAR AG
|Marienplatz 2
|80331 München
|Deutschland
|Internet:
|www.heliossolarag.com
|LEI Code:
|894500Q0LUCCFE8R5J14
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2424150 28.10.2026 CET/CEST