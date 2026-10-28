Fed Zinsentscheid: Leitzins bleibt bei 3,75-4,00 EURUSD reagiert mit leichten Gewinnen

Die US-Notenbank Federal Reserve hat auf ihrer geldpolitischen Sitzung am 28. Oktober 2026 den Leitzins wie erwartet unverändert in der Spanne von 3,75 - bis 4,00 - belassen. Die Entscheidung des Offenmarktausschusses (FOMC) fiel mit einem 10:2-Votum zugunsten einer Zinspause aus. Für Aufmerksamkeit an den Devisenmärkten sorgte vor allem der offene Dissens zweier Notenbankmitglieder: Sowohl Lisa Cook als auch Beth Hammack sprachen sich abweichend von der Mehrheit für eine sofortige Zinsanhebung aus. In einer ersten Marktreaktion gab der Greenback moderat nach, wodurch das Währungspaar EURUSD auf der Handelsplattform xStation5 im kurzfristigen Minutenchart leichte Kursgewinne verbuchen konnte. Für Marktbeobachter liefert dieser Fed Zinsentscheid wichtige Signale für den weiteren Zinspfad bis zum Jahresende.

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