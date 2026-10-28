Das Unternehmen, das früher unter dem Namen SpiNNcloud firmierte, hat zudem eine strategische Umfirmierung in Sparxity bekannt gegeben, um seine Vision zu verdeutlichen, nur das Wesentliche zu berechnen.

Sparxity (ehemals SpiNNcloud), ein führender Anbieter im Bereich "Sparse-Native Computing", gab heute die Implementierung seines "Sparse-Native Computing"-Rack-Systems beim Jülich Supercomputing Centre (JSC), eines der bedeutendsten Supercomputing-Forschungszentren Europas und ein Institut des Forschungszentrums Jülich, bekannt. Die mehrere Millionen Dollar teure Anlage bei JSC basiert auf den "sparse-native"-Systemen von Sparxity für HPC und KI und wird für die Ausführung von sparsamen Machine-Learning-Modellen und groß angelegten HPC-Simulationen genutzt. Diese Implementierung untermauert die Vision von Sparxity, nur das zu berechnen, was wirklich wichtig ist, und fällt mit der Einführung der neuen Markenidentität des Unternehmens zusammen. Dies eröffnet eine neue Welt der auf Sparsamkeit basierenden Datenverarbeitung.

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Das JSC beherbergt Europas ersten Exascale-Supercomputer und ist mit der JUPITER AI Factory einer von 19 KI-Fabriken in Europa und der einzigen, die um eine Exascale-Maschine herum aufgebaut ist führend im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das neue Sparxity-System am JSC ist ereignisbasiert und führt Berechnungen nur dann durch, wenn etwas passiert eine praktische Form der Sparsamkeit. Das beim JSC installierte System mit dem Namen JUBIS ist darauf ausgelegt, die Ausführung von Sparse-Solvern um das Zehnfache zu beschleunigen, den Energieverbrauch für ereignisbasierte ML-Workloads um das 18-Fache zu senken und die Zeit bis zu einer akzeptablen Lösung bei Optimierungsproblemen um das 20-Fache zu verkürzen. Das System soll für breitere HPC- und KI-Anwendungen verfügbar werden, und die Installation beim JSC ist ein weiterer Beleg dafür, dass "sparse-native" Computing in einer realen Infrastruktur funktioniert.

"Sparse Machine Learning stellt eine große Chance dar, die Effizienz der KI grundlegend zu verbessern", sagte Dr. Guido Trensch vom Simulation and Data Lab Neuroscience am Jülich Supercomputing Centre. "Durch den Einsatz von Sparxity können wir unsere weltweit einzigartige HPC-Infrastruktur um einen grundlegend neuen Ansatz ergänzen und damit neue Forschungsmöglichkeiten erschließen, um die Fortschritte in den Neurowissenschaften weiter voranzutreiben."

Da die KI-Infrastruktur Herausforderungen hinsichtlich Energieverbrauch und Kosten mit sich bringt, stellt Sparsity einen der bedeutendsten noch unerschlossenen Ansätze für die KI-Infrastruktur dar. Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass KI-Modelle sparsamer sein könnten, als sie es heute sind, doch die für dichte Berechnungen entwickelte Hardware hat diese Entwicklung bisher gebremst. Bei der sparsamen Berechnung werden Rechenaufwand und die Menge der zu übertragenden Daten reduziert, um Engpässe zu verringern.

"Modellentwickler haben Jahre damit verbracht, ihre Entwürfe an die Grenzen dichter Hardware anzupassen", sagte Hector Gonzalez, Mitgründer und CEO von Sparxity. "Sparxity wurde ins Leben gerufen, um das Potenzial freizusetzen, das sie ohne diese Einschränkungen ausschöpfen könnten, indem nur das berechnet wird, was wirklich wichtig ist. Unser Rebranding konzentriert sich ganz auf den 'sparse-native'-Ansatz als praktische Grundlage für die nächste Generation der KI-Infrastruktur. Unsere aktuellen Systeme bringen Sparsity sowohl in den Hochleistungsrechnerbereich (HPC) als auch in die KI ein, und unsere Zusammenarbeit mit dem Jülich Supercomputing Centre, einer der größten Supercomputer-Einrichtungen in Europa, zeigt den Wert dieses Ansatzes im Supercomputer-Maßstab."

Sparxity entwickelt nach diesem Prinzip Full-Stack-Systeme vom Silizium bis zur Software und beschränkt sich nicht nur auf einen einzelnen Chip. Die aktuellen Systeme des Unternehmens kommen in den Bereichen HPC und KI zum Einsatz, während die nächste Generation voll und ganz auf Sparsity für die KI-Inferenz setzt. Für Modellentwickler bedeutet dies Freiheit von den Einschränkungen dichter Hardware und Zugang zu feinerer, dynamischerer Sparsity. Für KI-Inferenzbetreiber wie Rechenzentren und Neoclouds bedeutet Sparsity mehr Tokens bei höherer Geschwindigkeit und geringeren Kosten, ohne Kompromisse.

Mehr über Sparxity und die sparse-nativen Computing-Systeme erfahren Sie unter: sparxity.ai.

Das Sparxity-System bei JSC wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und dem Land Nordrhein-Westfalen (NRW) im Rahmen des "EFRE/JTF-Programms NRW 2021-2027" gefördert.

Über Sparxity

Sparxity entwickelt "sparse-native" Rechenlösungen für KI. Unser Prinzip ist einfach: Nur das berechnen, was wirklich wichtig ist. Seit Jahren werden Modelle von der "dichten" Hardware geprägt, auf der sie laufen. Sparxity entwickelt die Hardware, die ihnen neue Möglichkeiten eröffnet: Full-Stack-Systeme von maßgeschneiderten Chips bis hin zur Software -, die auf feinkörnige, dynamische Sparsamkeit ausgelegt sind und bei denen sich die Intelligenz skalieren lässt, ohne dass dabei Abstriche bei Geschwindigkeit oder Effizienz gemacht werden müssen. Sparxity wird in Systemen im Rack- und Supercomputer-Maßstab in ganz Europa und den USA eingesetzt und eröffnet den Entwicklern, die die Zukunft gestalten, eine neue Welt der Rechenleistung. Erfahren Sie mehr unter: sparxity.ai.

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