Ethereum News: ICO-Wal verkauft nach 9 Jahren mit 7.400-fachem Gewinn, ETH testet 2.300 $

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Manche Ethereum News erzählen mehr über den Markt als jeder Chart. Am 26. Oktober erwachte eine Wallet, die neun Jahre lang keinen einzigen Coin bewegt hatte, und verkaufte 1.500 ETH für rund 3,46 Millionen Dollar. Ihr Besitzer hatte 2015 im ICO 100.000 ETH zu je 0,31 Dollar gekauft, insgesamt für 31.000 Dollar. Auf diesen Teil seiner Bestände ergibt das einen Gewinn von etwa dem 7.400-Fachen. Gleichzeitig steht ETH im Oktober 13 Prozent im Minus und testete am 27. Oktober bereits zum dritten Mal in diesem Monat die Marke von 2.300 US-Dollar. Ein früher Käufer kassiert, der Rest des Marktes kämpft um eine Unterstützung, und genau in diesem Kontrast steckt die eigentliche Geschichte.

Was verraten die Ethereum News über die Wale, die jetzt verkaufen?

Laut BlockchainReporter startete ETH bei 2.706 Dollar in den Oktober und fiel am 27. Oktober bis auf 2.297 Dollar, bevor Käufer den Kurs wieder über 2.300 Dollar hoben. Jede Erholung in diesem Monat scheiterte unterhalb von 2.500 Dollar. Der ICO-Wal hält trotz des Verkaufs noch 48.500 ETH im Wert von rund 112,7 Millionen Dollar und hat damit nur etwa drei Prozent seines Bestands abgegeben. Eine mit der Ethereum Foundation verbundene Adresse tauschte zudem 2.785 ETH in den Stablecoin USDS, und ein einzelner gehebelter Long über rund 214 Millionen Dollar liegt nur etwa 5 Prozent über seinem Liquidationspreis.

Die Gewinnpolster des Marktes sind fast vollständig verschwunden. Der NUPL-Indikator von CryptoQuant, der die nicht realisierten Gewinne und Verluste aller Halter misst, ist auf etwa 0,0073 gefallen, wie crypto.news berichtete. Im Schnitt hält der Markt Ether damit ungefähr zu seinem Einstandspreis. Dazu kommen anhaltende Rücknahmen bei den Spot-ETFs und ein Glamsterdam-Upgrade, dessen Start auf dem Hoodi-Testnetz ohne neuen Termin verschoben wurde.

Die eigentliche Lehre steckt aber in der Wallet aus dem Jahr 2015. Die großen Gewinne bei Ethereum wurden nicht bei 2.300 Dollar gemacht, sondern bei 31 Cent, in einer Phase, in der kaum jemand an das Projekt glaubte. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 288 Milliarden Dollar braucht ETH heute Hunderte Milliarden an frischem Kapital, nur um sich zu verdoppeln. Ein 7.400-Faches wird hier niemand mehr erleben. Wer nach solchen Geschichten sucht, muss dorthin schauen, wo Preise noch in Bruchteilen eines Cents gemessen werden.

Warum taucht Pepeto in den Ethereum News als Alternative auf?

Während Ethereum sein Upgrade verschiebt und Kapital abfließt, zeigt ein anderes Projekt, wie ein fertiges Produkt aussieht. Pepeto hat nicht nur einen Plan, sondern eine laufende Börse namens PepetoSwap, bei der jeder Handel null Gebühren kostet. Die meisten Börsen verlangen 0,25 bis 0,30 Prozent pro Tausch, und wer 100.000 Dollar über Uniswap bewegt, zahlt dafür 300 Dollar.

Auf PepetoSwap kostet derselbe Handel nichts, und wer regelmäßig tradet, sieht den Unterschied schnell wachsen. Händler bekommen Market- und Limit-Orders sowie automatisierte Kaufstrategien, mit MEV-Schutz vom ersten Trade an. Die Bridge schickt Token zwischen Solana, Ethereum, BNB Chain, Arbitrum und Base hin und her, jede Übertragung dauert weniger als eine Minute und kostet keine Gebühr. Konkurrenzprodukte verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und blockieren Mittel mitunter stundenlang. Beide Produkte sind live und nicht bloß angekündigt.

SolidProof hat jede Zeile des Codes in einem vollständigen Audit geprüft und verifiziert, bevor der Presale begann, und damit das größte Risiko eines Vorverkaufs ausgeräumt, einen fehlerhaften Vertrag. Geleitet wird das Projekt vom Gründer, der den ersten Pepe-Coin geschaffen hat, unterstützt von einem Entwickler mit Binance-Erfahrung. Geprüfter Code und erfahrene Köpfe, diese Kombination findet man in so einer frühen Marktphase nur selten.

Der Token kostet heute 0,000000188 Dollar, der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Jede gefüllte Phase hebt den Einstiegspreis an, und die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie nah die nächste Stufe bereits ist. Der ICO-Wal von 2015 hat seinen Einstieg zu einem Preis bekommen, über den damals kaum jemand sprach. Heute spricht die halbe Krypto-Welt über seinen Verkauf.

Fazit

Die Ethereum News dieser Woche zeigen zwei Seiten desselben Marktes, einen frühen Käufer, der nach neun Jahren das 7.400-Fache kassiert, und einen Kurs, der zum dritten Mal im Monat an 2.300 Dollar hängt. ETH braucht bei seiner Größe Hunderte Milliarden für eine Verdopplung. Pepeto steht mit einem SolidProof-Audit und laufenden Produkten hinter einem Preis, der mit dem Listing Geschichte sein wird. Die über 10,38 Millionen Dollar im Presale kamen von Wallets, die sich bereits entschieden haben. Vielleicht schreibt man in ein paar Jahren auch über einige von ihnen solche Schlagzeilen.

Zur offiziellen Pepeto-Website und zum aktuellen Presale-Preis

Häufig gestellte Fragen

Was ist die wichtigste Nachricht zu Ethereum diese Woche?

Ein ICO-Wal verkaufte am 26. Oktober nach neun Jahren Inaktivität 1.500 ETH für rund 3,46 Millionen Dollar, ein Gewinn von etwa dem 7.400-Fachen. ETH testete am 27. Oktober zum dritten Mal im Oktober die Unterstützung bei 2.300 Dollar.

Wie viel ETH hält der Ethereum-ICO-Wal noch?

Der Wal kaufte 2015 im ICO 100.000 ETH zu je 0,31 Dollar und hält nach dem Verkauf noch 48.500 ETH im Wert von rund 112,7 Millionen Dollar.

Welches Renditepotenzial hat Pepeto im Vergleich zu ETH?

Während ETH bei rund 288 Milliarden Dollar Marktwert Hunderte Milliarden für eine Verdopplung braucht, befindet sich Pepeto mit gebührenfreier Börse und Cross-Chain-Bridge noch im Presale bei 0,000000188 Dollar. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Preis und alle aktiven Produkte.