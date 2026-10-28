euroAtlantic Airways ("EAA"), ein Portfoliounternehmen von Njord Partners und eine portugiesische ACMI- und Charterfluggesellschaft, hat einen zweiten Airbus A330-300 aus dem Leasingvertrag mit Jackson Square Aviation (JSA) in ihre Flotte aufgenommen und damit ihre Großraumkapazität weiter ausgebaut. Das zweite Flugzeug traf am 28. Oktober 2026 in Portugal ein, wodurch sich die Gesamtflottengröße von EAA auf acht Flugzeuge erhöht.

Das erste Flugzeug, CS-TGI, wurde bereits in das Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) von EAA aufgenommen und führt kommerzielle Flüge durch, darunter kurzfristige ACMI- und Charteraufträge.

Das zweite Flugzeug, ein Airbus A330-300 mit der Registrierung CS-TGJ, wird nun vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen in das Luftverkehrsbetreiberzeugnis der EAA aufgenommen. Beide Flugzeuge sind von JSA geleast und bieten Platz für 290 Passagiere in drei Klassen.

Die Aufnahme des zweiten Flugzeugs stärkt die Fähigkeit der EAA, ein breit gefächertes Spektrum an Kundenanforderungen auf den globalen Märkten zu bedienen. Im Einklang mit ihren langfristigen Plänen ist die EAA gut für ein kontinuierliches, diszipliniertes Wachstum aufgestellt und wird ihre Flotte in den kommenden Jahren weiter ausbauen.

Pauls Calitis, CEO von euroAtlantic Airways, sagte: "Die CS-TGI fliegt bereits für ACMI- und Charterkunden, und die CS-TGJ wird folgen, sobald ihre Aufnahme abgeschlossen ist. Zwei Flugzeuge mit identischen Spezifikationen bedeuten, dass wir den Passagieren ein einheitliches Produkt anbieten und Besatzungen sowie Wartung nach einem einzigen Standard planen können. Wir danken Jackson Square Aviation für die anhaltende Unterstützung."

Kevin McDonald, CEO von Jackson Square Aviation, fügte hinzu: "Die Überlassung unseres zweiten A330 an euroAtlantic knüpft an das erste Flugzeug an, das Jackson Square in diesem Sommer ausgeliefert hat. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft fortzusetzen und zu sehen, wie dieses Flugzeug das globale ACMI- und Charter-Netzwerk von euroAtlantic unterstützt."

Über euroAtlantic Airways

euroAtlantic Airways ist eine portugiesische Fluggesellschaft, die sich auf ACMI- und Charterlösungen spezialisiert hat und eine vielfältige Flugzeugflotte betreibt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Carnaxide und Basis am Flughafen Lissabon bietet weltweit Charterdienste, Wet-Lease-Verträge und Ad-hoc-Flüge an und hat in den 33 Jahren seines Bestehens 727 Flughäfen in 167 Ländern angeflogen. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in der Luftfahrtbranche hat sich EAA als weltweit führender Anbieter von ACMI- (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance) und Charter-Lösungen etabliert. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen einen Ruf für maßgeschneiderte Dienstleistungen erworben, die den individuellen Bedürfnissen seiner Kunden gerecht werden, wobei Sicherheit, Effizienz und Innovation stets im Vordergrund stehen. euroAtlantic Airways befindet sich mehrheitlich im Besitz von Njord Partners.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.euroatlantic.pt/en/about-us/

Über Jackson Square Aviation

Jackson Square Aviation ist ein weltweit tätiger Leasinggeber für Verkehrsflugzeuge, der sich darauf konzentriert, Fluggesellschaften zuverlässige, langfristige Flotten- und Finanzierungslösungen anzubieten. Das Kerngeschäft des Unternehmens bilden Operating-Leasing-Produkte, ergänzt durch gezielte Finanzierungslösungen, die den Flottenerneuerungsprozess und das Wachstum von Fluggesellschaften unterstützen. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat JSA ein Portfolio moderner, treibstoffeffizienter Airbus- und Boeing-Flugzeuge aufgebaut. Heute umfasst die von JSA im Eigentum befindliche, zugesagte und verwaltete Flotte insgesamt 344 Flugzeuge, die 64 Fluggesellschaften in 34 Ländern bedienen.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://jsa.com/

Über Njord Partners

Njord Partners ist ein wertorientierter Investmentmanager und Anbieter langfristiger, flexibler Kapitalösungen, vor allem für Familienunternehmen. Njord Partners wurde 2013 gegründet, hat in 24 Unternehmen investiert und verwaltet ein Kapital von über 1 Milliarde Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://njordpartners.com/

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