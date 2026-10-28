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Vonovia präzisiert Prognose 2026 und passt Prognose zur organischen Mietsteigerung und Operating Free Cash Flow 2026 an; Veröffentlichung erstmalige Prognose 2027 und Anpassung der Ziele 2028



28.10.2026 / 20:35 CET/CEST

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Vonovia präzisiert Prognose für 2026 und passt Prognose zur organischen Mietsteigerung und Operating Free Cash Flow für 2026 an; Veröffentlichung erstmalige Prognose für 2027 und Anpassung der Ziele für 2028 Bochum, 28. Oktober 2026 Basierend auf den vorläufigen Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate 2026, deren prüferische Durchsicht noch aussteht, und der voraussichtlichen Entwicklung im 4. Quartal 2026 erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr nunmehr eine organische Mietsteigerung von ungefähr 3,8 % (bislang ~4 %) und einen Operating Free Cash Flow (vor Änderungen im Net Working Capital) moderat unter dem Niveau von 2025 (bislang auf Vorjahresniveau). Im Übrigen wird die Jahresprognose 2026 präzisiert, wonach nunmehr ein Adjusted EBITDA Total in der unteren Hälfte und ein Adjusted EBT um das untere Ende der jeweiligen Spanne erwartet werden. Demgegenüber erwartet der Vorstand für Mieteinnahmen Rental und Adjusted Shareholder Earnings (ASE) ein Ergebnis in der oberen Hälfte des Prognosekorridors. Hintergrund des leicht schwächeren Mietwachstums im Geschäftsjahr 2026 sind geringere Investitionsvolumina (insb. Development-to-Hold) sowie eine etwas weniger dynamische Entwicklung von Mietspiegeln. Zudem entwickeln sich die verkaufsbezogenen Segmente Recurring Sales und Development aufgrund der sich zunehmend erhöhenden Finanzierungskosten für Kaufinteressenten deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen. Im Übrigen verläuft die Geschäftsentwicklung in den Segmenten Rental und Value-add und damit das Kerngeschäft des Unternehmens im laufenden Geschäftsjahr weiterhin positiv. Für das operative Kerngeschäft geht der Vorstand auch für das kommende Geschäftsjahr 2027 von einer positiven Entwicklung aus, während insbesondere das Segment Development sowie in geringerem Umfang das Segment Recurring Sales durch substanziell höhere Zinsen und das in der Folge schlechtere Transaktionsumfeld belastet bleiben. Das höhere Zinsniveau beeinflusst darüber hinaus auch das Finanzergebnis des Unternehmens negativ. Zusätzlich verzögert sich aufgrund gestiegener Kapitalkosten im Segment Development die Schaffung von kosteneffizientem neuem Wohnraum für den eigenen Bestand (to hold), wodurch das organische Mietwachstum im Jahr 2028 sich zwar gegenüber den Vorjahren 2026 und 2027 beschleunigen, jedoch voraussichtlich das bisherige Ziel von rund 5 % in 2028 nicht erreichen wird. Der Vorstand hat in seiner heutigen Sitzung die Prognose für 2026 angepasst, eine erstmalige Prognose für 2027 verabschiedet und seine Ziele für 2028 aktualisiert: Prognose 2026 Erstmalige Prognose 2027 Ziele 2028

Bislang Neu 2027 Konsensus 2027 Bislang Neu Organische Mietsteigerung ~4% ~3,8% ~4% 4,8% ~5% ~4,5% Mieteinnahmen Rental 3,45-3,55 Mrd. € In der oberen Hälfte der Spanne 3,55-3,65 Mrd. € 3,622 Mrd. € 3,7-3,8 Mrd. € Auf dem Niveau von 2027 (Aufwärtspotenzial abhängig vom Zeitpunkt von Verkäufen) Adj. EBITDA Total 2,95-3,05 Mrd. € In der unteren Hälfte der Spanne Leicht über dem Niveau von 2026 (Aufwärtspotenzial abhängig vom Zeitpunkt von Verkäufen) 3,098 Mrd. € 3,2-3,5 Mrd. € Am unteren Ende der Spanne (Aufwärtspotenzial abhängig vom Zeitpunkt von Verkäufen) Adj. EBT 1,9-2,0 Mrd. € Um das untere Ende der Spanne Ungefähr auf dem Niveau von 2026 2,007 Mrd. € Mittlerer einstelliger CAGR 2024-2028 Ungefähr auf dem Niveau von 2027 Adj. Shareholder Earnings 1,4-1,5 Mrd. € In der oberen Hälfte der Spanne Ungefähr auf dem Niveau von 2026 1,512 Mrd. € Wachsend Ungefähr auf dem Niveau von 2027 Operating Free Cash Flow Auf Vorjahresniveau ( vor Veränderungen des Net Working Capitals) Moderat unter Vorjahresniveau ( vor Veränderungen des

Net Working Capitals) Leicht über dem Niveau von 2026 ( inkl. Veränderungen des Net Working Capitals) 1,673 Mrd. € n/a n/a Investments ~1,4 Mrd. € ~1,3 Mrd. € ~1,5 Mrd. € n/a ~2 Mrd. € ~1,7 Mrd. €

Die vollständige Zwischenmitteilung für das 3. Quartal 2026 wird planmäßig am 4. November 2026 veröffentlicht. Erläuterungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2025 der Vonovia SE (abrufbar unter https://www.vonovia.com/investoren). Kontakt: Vonovia SE

Rene Hoffmann

Leiter Investor Relations

Telefon: 0234 314 - 1629

Rene.Hoffmann@vonovia.de



Vonovia SE

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Leiterin Corporate Media Relations

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