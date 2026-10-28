Was für ein Paukenschlag aus San Francisco! Nach einer monatelangen Durststrecke hat die US-Neobank SoFi Technologies mit ihren Zahlen zum 3. Quartal 2026 alle Zweifel der Bären hinweggefegt. Ein spektakulärer Kurssprung von über +13% lässt Anleger grübeln, ob die ausgelöste Erholungswelle weitergehen könnte und die Versprechen des CEOs auch eintreffen mit Blick auf die derzeitige Makroökonomie. Der große Befreiungsschlag Ein anderes Wort für das, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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