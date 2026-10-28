Cardano Prognose: ADA kippt unter 0,21 $, während Futures-Wetten auf 473 Mio. $ steigen

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Für jede Cardano Prognose gab es in diesem Monat eine Linie, auf die alle geschaut haben, und am 27. Oktober ist sie gefallen. Analyst Ali Martinez hatte gewarnt, dass ein Tagesschluss unter 0,21 US-Dollar den Weg in Richtung 0,17 Dollar öffnen würde. ADA eröffnete den Dienstag bei 0,20 Dollar, und die alte Unterstützung wirkt seither wie ein Deckel. Gleichzeitig ist das offene Interesse an ADA-Futures auf rund 473 Millionen Dollar gestiegen, während am Spotmarkt kaum gekauft wird. Gewettet wird viel, investiert wird wenig, und genau diese Schieflage verrät mehr über Cardano als jeder Indikator.

Cardano Prognose Ende Oktober 2026: Aus der Unterstützung wird Widerstand

Wie Blockchain.News berichtete, bewegte sich ADA am 27. Oktober in einer engen Spanne zwischen 0,20 und 0,21 Dollar, wobei die obere Marke den Kurs den ganzen Tag über ausbremste. Der Coin klebt am unteren Bollinger-Band bei 0,20 Dollar, die Bandmitte liegt bei 0,22 Dollar. Auch das Orderbuch zeigt nach unten: Das Verhältnis von Käufen zu Verkäufen lag im Stundenfenster bei 0,86, die Verkäufer waren also klar in der Überzahl. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 7,65 Milliarden Dollar.

Spannend wird es am Terminmarkt. Das Futures-Volumen lag laut CoinGabbar bei rund 339 Millionen Dollar und damit fast zehnmal so hoch wie die 34 Millionen Dollar am Spotmarkt. Das offene Interesse kletterte von 427,9 auf 473 Millionen Dollar. Der Cardano-Kurs wird derzeit also nicht von Käufern gemacht, die Coins in ihre Wallets legen, sondern von Tradern, die mit Hebel auf die nächste Kerze setzen. Das kann in beide Richtungen schnell gehen, eine solide Basis für eine nachhaltige Erholung ist es nicht.

Dabei ist das Netzwerk selbst alles andere als eingeschlafen. Mehr als 57 Prozent des umlaufenden ADA-Angebots sind an Stake-Pools delegiert, und das mit 120 Millionen ADA aus der Treasury finanzierte PRIME-Programm hat seine ersten geförderten Projekte vorgestellt. Das Problem liegt woanders. ADA notiert rund 93 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,10 Dollar, und selbst eine Rückkehr zu den 0,25 Dollar von Anfang Oktober wäre ein Plus von gerade einmal rund 20 Prozent. Die Rendite, die Cardano einst berühmt gemacht hat, gibt es bei dieser Größe nicht mehr. Sie entsteht heute dort, wo der Preis noch gar nicht entdeckt wurde.

Pepeto: Ein Presale, der erst geliefert und dann gefragt hat

Während ADA-Trader mit Hebel um ein paar Zehntelcent ringen, beschäftigt sich ein Teil des Marktes mit einer ganz anderen Rechnung. Im Presale-Markt gelten dieselben Regeln von Angebot und Nachfrage, nur wurde der Einstiegspreis dort noch nicht vom Markt bewertet. Ein Name, der in diesem Zusammenhang immer häufiger fällt, ist Pepeto.

Das Team hat funktionierende Produkte gebaut, bevor es einen einzigen Dollar von Käufern verlangt hat. Der Mitgründer hat den ersten Pepe-Coin ins Leben gerufen, der eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar erreichte, und an der technischen Entwicklung arbeitet ein ehemaliger Binance-Experte. Herzstück ist PepetoSwap, eine bereits aktive Börse ohne Handelsgebühren. Wo Uniswap bei einem Trade über 1.000 Dollar 3 Dollar kassiert und PancakeSwap 2,50 Dollar, fällt hier nichts an.

Bei 200 Trades zu je 5.000 Dollar bleiben so 3.000 Dollar im eigenen Wallet, die bei Uniswap als Gebühren verschwunden wären. Die Börse unterstützt Market-, Limit- und DCA-Orders, der MEV-Schutz gegen Front-Running-Bots ist standardmäßig aktiv, und im Test hat sie ein Tagesvolumen von 50 Millionen Dollar verarbeitet.

Vor jedem Trade läuft der Risk Scorer mit 42 Prüfungen. Er liest Live-Daten, simuliert Kauf und Verkauf auf einer Kopie der Blockchain und blockiert betrügerische Verträge automatisch. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und freigegeben, bevor der Presale öffnete, und das Team hat bei derselben Firma eine vollständige KYC-Verifizierung durchlaufen. Hier arbeitet niemand im Verborgenen.

Bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token sind bereits über 10,38 Millionen Dollar in den Presale geflossen, und ein Binance-Listing rückt näher. Jede abgeschlossene Phase hebt den Preis für alle, die danach kommen. Die laufende ist die günstigste, die noch übrig ist.

Fazit

Die Cardano Prognose zeigt einen Coin, bei dem die Futures-Trader lauter sind als die Käufer und bei dem selbst eine kräftige Erholung kaum mehr als ein Fünftel Kursplus bringen würde. Dabei war Cardano selbst einmal genau die Art Gelegenheit, nach der heute so viele suchen. Im Vorverkauf kostete ADA rund 0,0024 Dollar, im September 2021 stand der Kurs bei 3,10 Dollar, und die Käufer von damals erzählen diese Geschichte bis heute. Pepeto steht jetzt an diesem frühen Punkt, mit laufenden Produkten, geprüftem Code und über 10,38 Millionen Dollar im Presale. Der aktuelle Preis steht auf der offiziellen Pepeto-Website. Lange gilt er nicht mehr.

Zum aktuellen Presale-Preis auf der offiziellen Pepeto-Website

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Cardano Prognose für Ende Oktober 2026?

ADA notiert bei rund 0,20 bis 0,21 Dollar, nachdem die Marke von 0,21 Dollar zum Widerstand geworden ist. Analyst Ali Martinez sieht bei Tagesschlüssen darunter Raum bis 0,17 Dollar, für eine Erholung müsste ADA zunächst die Bollinger-Mitte bei 0,22 Dollar zurückerobern.

Warum fällt ADA trotz steigendem Futures-Interesse?

Das offene Interesse an ADA-Futures stieg auf rund 473 Millionen Dollar, doch das Futures-Volumen liegt fast zehnmal über dem Spotvolumen. Der Kurs wird von gehebelten Wetten bewegt, nicht von Käufern, die ADA langfristig halten.

Was ist Pepeto und warum fällt der Name in der aktuellen Marktphase?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit einer laufenden Börse ohne Handelsgebühren und einem Risk Scorer mit 42 Prüfungen pro Token. SolidProof hat den Code verifiziert, bevor der Presale öffnete, und der Preis steigt mit jeder Phase. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.net.