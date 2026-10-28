Cardano Prognose: ADA kämpft um 0,20 $, während Futures fast zehnmal mehr bewegen als der Spotmarkt

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Jede Cardano Prognose landet in diesen Tagen bei derselben Zahl: 0,20 US-Dollar. Am 28. Oktober 2026 notiert ADA bei 0,2066 Dollar, nachdem der Coin drei Wochen in Folge verloren und seit Anfang Oktober mehr als 20 Prozent abgegeben hat. Gleichzeitig wird an den Terminmärkten fast zehnmal so viel gehandelt wie am Spotmarkt. Bis zum Allzeithoch von 3,10 Dollar fehlen mehr als 93 Prozent. Wer verstehen will, wohin ADA läuft, muss vor allem verstehen, wer den Kurs gerade bewegt. Dieser Artikel zeigt die Daten, die Kräfte dahinter und ein Projekt, das heute den Weg geht, den ADA 2017 begonnen hat.

Cardano Prognose Oktober 2026: Derivate geben den Takt vor, der Spotmarkt schaut zu

Die Lage ist eindeutig angeschlagen. ADA handelt unter dem 50-, 100- und 200-Tage-EMA, die sich zwischen etwa 0,218 und 0,237 Dollar stapeln, wie FXStreet analysierte. Das Long-Short-Verhältnis auf CoinGlass fiel am Montag auf 0,70 und damit in die Nähe des tiefsten Stands seit einem Monat. Die Erholung von rund 0,2005 auf 0,2066 Dollar seit dem 26. Oktober hat an dieser Struktur nichts geändert, der Widerstand bei 0,22 Dollar steht unverändert.

Auffällig ist, wo das Geld tatsächlich fließt. Das Futures-Volumen lag am Mittwochmorgen bei rund 339 Millionen Dollar, der Spothandel bei gerade einmal 34 Millionen Dollar, wie CoinGabbar berechnete. Das offene Interesse stieg binnen eines Tages von 427,9 auf 473 Millionen Dollar. Am Donnerstag lädt Cardano zu einem Roundtable über programmierbare Token nach CIP-113 und regulierte Vermögenswerte. Ob daraus mehr wird als eine Diskussionsrunde, muss sich erst noch zeigen.

Das Netzwerk selbst bleibt die Schwachstelle. DeFiLlama weist für Cardano einen gebundenen Gesamtwert von rund 58 Millionen Dollar und ein Wochenvolumen an dezentralen Börsen von nur 5,6 bis 5,7 Millionen Dollar aus. Bricht die Marke von 0,20 Dollar nachhaltig, sehen Analysten als nächste Ziele 0,189 und 0,153 Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei knapp 7,8 Milliarden Dollar.

Was sich hier zeigt, ist ein altbekanntes Muster. Wenn Futures den Kurs treiben, entscheiden gehebelte Großpositionen über die Richtung, und Privatanleger am Spotmarkt können nur noch reagieren. Bei ADA gab es eine Zeit, in der das anders war. Kurz nach dem Start 2017 kostete der Coin rund zwei Cent, und die Gewinne gingen an die, die da waren, bevor es überhaupt Terminmärkte dafür gab. Diese Phase gibt es bei Cardano nicht mehr, wohl aber bei Projekten, die noch vor ihrem ersten Listing stehen.

Pepeto: Eine Bridge ohne Gebühren, die schon arbeitet, während Cardano noch diskutiert

ADA hängt an der 0,20-Dollar-Marke, die Futures bestimmen das Tempo, und am Donnerstag wird über künftige Token-Standards beraten. Während die Großen diskutieren, bauen kleine Projekte im Hintergrund das, worüber später alle reden.

Pepeto verschiebt bereits heute Coins über fünf Blockchains, noch bevor der eigene Token an einer Börse gelistet ist. Der Mitgründer von Pepe führt diesen Meme-Coin-Presale, in den bislang über 10,38 Millionen Dollar geflossen sind. Ein Token kostet in der aktuellen Phase 0,000000188 Dollar, mit der nächsten Phase steigt der Preis.

Analysten sehen von der aktuellen Phase aus ein 150-faches Potenzial, ein ehrgeiziger Wert, der vor allem zeigt, wie viel Raum ein ungelisteter Token noch hat. Zum Team gehört ein ehemaliger Binance-Experte, und SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer, brauchen oft Stunden, und ein fehlgeschlagener Transfer kann Gelder dauerhaft blockieren. Die Pepeto-Bridge verlangt keine Gebühr, es fallen nur Gaskosten an, und der Vorgang dauert keine 60 Sekunden.

Das Prinzip ist simpel. Die Token werden in einem geprüften Vertrag auf der Ausgangskette gesperrt, und sobald die Sperre bestätigt ist, erscheint derselbe Betrag auf der Zielkette. Scheitert ein Transfer, wird die Sperre automatisch aufgehoben, und die Coins kehren zurück. Unterstützt werden Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum, und kein Unternehmen verwahrt die Coins unterwegs. Bezahlt wird im Presale mit ETH, USDT, BNB oder per Karte. Wer bei Cardano jahrelang auf Abstimmungen und Upgrades gewartet hat, findet hier ein Produkt, das schon funktioniert.

Fazit: Die Cardano Prognose blickt zurück, Pepeto steht am Anfang

Die Cardano Prognose dreht sich um 0,20 Dollar, um Futures-Volumen und um einen Roundtable, und die großen Sprünge liegen bei ADA in der Vergangenheit. Wer 2017 für rund zwei Cent eingestiegen ist, saß 2021 auf dem rund 150-Fachen. Pepeto steht heute dort, wo diese ersten ADA-Käufer standen, mit einer funktionierenden Bridge und über 10,38 Millionen Dollar im Presale. Der aktuelle Preis steht auf der offiziellen Pepeto-Website und gilt nur, bis diese Phase endet. Die frühen ADA-Käufer erzählen ihre Geschichte bis heute, und sie beginnt immer mit demselben Satz: Wir waren vor allen anderen da.

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Häufige Fragen zu ADA und Pepeto

Was sagt die aktuelle Cardano Prognose für Ende Oktober?

ADA notiert bei rund 0,207 Dollar und muss die Unterstützung bei 0,20 Dollar halten. Darüber liegt der Widerstand bei 0,22 Dollar, darunter sehen Analysten Ziele bei 0,189 und 0,153 Dollar.

Warum fällt der Cardano Kurs?

ADA hat drei Wochen in Folge verloren und handelt unter allen wichtigen Durchschnitten. Die Terminmärkte bewegen fast zehnmal so viel Volumen wie der Spotmarkt, das Long-Short-Verhältnis ist schwach, und die Nutzung im Netzwerk bleibt gering.

Lohnt sich der Pepeto-Presale vor dem Listing?

Pepeto bietet eine gebührenfreie Bridge und eine Börse mit 0,00 Prozent Gebühren, die beide bereits laufen. Der Preis steigt mit jeder Phase, der aktuelle Stand ist auf der offiziellen Pepeto-Website zu sehen.