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Lebensmittel- und Getränkehersteller beschleunigen die Skalierung von KI über die Pilotphase hinaus



28.10.2026 / 22:15 CET/CEST

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Neue Studie von Rockwell Automation untersucht, warum die KI-Einführung nicht unmittelbar zu messbaren Geschäftsergebnissen führt MILWAUKEE, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute neue Erkenntnisse darüber veröffentlicht, wie Lebensmittel- und Getränkehersteller isolierte KI-Pilotprojekte hinter sich lassen und messbare Geschäftsergebnisse in großem Maßstab erzielen können. Auf der Grundlage von Erkenntnissen aus dem "State of Smart Manufacturing Report 2026" von Rockwell beleuchtet die Analyse die Herausforderungen in den Bereichen Daten, Technologie und Personal, die Unternehmen bewältigen müssen, damit sich ihre KI-Investitionen unternehmensweit auswirken. Die Einführung von Künstlicher Intelligenz hat sich in der gesamten Lebensmittel- und Getränkeindustrie deutlich beschleunigt. Laut dem "State of Smart Manufacturing Report 2026" setzen fast 90 % der Lebensmittel- und Getränkehersteller KI und maschinelles Lernen bereits ein oder planen dies für die nahe Zukunft. Gleichzeitig berichten Hersteller, dass sie nur etwa 45 % der von ihnen erfassten Daten effektiv nutzen, was ein erhebliches Hindernis für die Skalierung von KI-Initiativen und das Ausschöpfen ihres vollen Potentials darstellt. "Viele Hersteller fragen sich nicht mehr, ob KI einen Mehrwert bringen kann", sagt Greg Schmidt, Vice President, CPG Global Industry, Rockwell Automation. "Der Fokus liegt jetzt vielmehr darauf, wie sich erfolgreiche Pilotprojekte im gesamten Unternehmen skalieren lassen. Das erfordert mehr als lediglich neue Technologie. Voraussetzungen sind vernetzte Daten, integrierte Abläufe und eine klare Verknüpfung von KI-Initiativen mit den Geschäftsergebnissen." Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen mit den erfolgreichsten KI-Maßnahmen diese als Teil einer umfassenderen Strategie zur digitalen Transformation behandeln. Anstatt sich auf losgelöste Anwendungsfälle zu konzentrieren, investieren sie in engere Verbindungen zwischen Betriebs- und Geschäftssystemen, verbessern die Datenzugänglichkeit und richten KI-Programme auf Schlüsselziele aus, wie die Steigerung von Qualität und Produktivität, die Senkung der Kosten sowie die Minimierung von Risiken. Die Analyse unterstreicht auch die wachsende Bedeutung der IT/OT-Integration, wenn Hersteller die KI-Einführung ausweiten. Befragte aus der Industrie gehen davon aus, dass KI-gestützte Fertigungsprozesse von heute ca. 37 % auf über 60 % bis 2030 ansteigen werden. Der Zugriff auf vernetzte und kontextualisierte Daten wird damit immer wichtiger. Über die Technologie hinaus verweist die Forschung auf die Qualifikation der Arbeitskräfte als Schlüsselfaktor für den langfristigen Erfolg. Laut dem Bericht erwarten 93 % der Hersteller, dass Initiativen zur intelligenten Fertigung das Profil ihrer Belegschaft verändern werden. 40 % gaben an, im vergangenen Jahr Beschäftigte umgeschult zu haben. Unternehmen, die Menschen, Prozesse und Technologien in Einklang bringen, sind häufig in einer besseren Position, um Innovationen zu skalieren und Ergebnisse langfristig aufrechtzuerhalten. Die vollständige FAQ, "Von KI-Piloten zum Unternehmenserfolg: Wie Lebensmittel- und Getränkehersteller KI für messbare Geschäftsergebnisse skalieren können", ist unter [ LINK ] verfügbar. Häufig gestellte Fragen

Warum tun sich Lebensmittel- und Getränkehersteller schwer damit, KI über Pilotprojekte hinaus zu skalieren? Obwohl die Einführung von KI weit verbreitet ist, fehlen vielen Unternehmen die vernetzten Daten, standardisierten Prozesse und integrierten Systeme, die zur Skalierung erfolgreicher Initiativen erforderlich sind. Hersteller von Lebensmitteln und Getränken berichten, dass sie nur etwa 45 % der von ihnen erfassten Daten effektiv nutzen. Dies schränkt die Fähigkeit der KI ein, unternehmensweite Ergebnisse zu erzielen. Warum ist Datenkonnektivität für den Erfolg von KI so wichtig? KI kann nur dann aussagekräftige Erkenntnisse gewinnen, wenn sie Zugriff auf belastbare, kontextbezogene Daten hat. Hersteller, die Betriebs- und Geschäftssysteme miteinander verknüpfen, können die Transparenz verbessern, Datensilos reduzieren und mithilfe von KI eine schnellere sowie fundiertere Entscheidungsfindung unterstützen. Welche Geschäftsergebnisse wollen Hersteller mit KI erzielen? Lebensmittel- und Getränkehersteller konzentrieren sich zunehmend auf messbare Ergebnisse, darunter verbesserte Qualität, gesteigerte Produktivität, reduzierte Kosten und ein geringeres Betriebsrisiko. Unternehmen, die KI-Initiativen an diesen Zielen ausrichten, sind oft besser positioniert, um einen Return on Investment nachzuweisen und Unterstützung für eine breitere Einführung zu erhalten. Was unterscheidet Hersteller, die KI erfolgreich skalieren, von den weniger erfolgreichen? Führende Unternehmen betrachten KI als Teil einer umfassenderen Transformationsstrategie und nicht als eine Reihe separater Projekte. Sie schaffen starke Datengrundlagen, integrieren IT- und OT-Systeme, erstellen wiederholbare Prozesse und investieren in die Qualifizierung der Belegschaft, um die langfristige Akzeptanz und den Geschäftserfolg zu unterstützen. Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2025). Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/lebensmittel--und-getrankehersteller-beschleunigen-die-skalierung-von-ki-uber-die-pilotphase-hinaus-302922749.html



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