du, der führende Anbieter von Telekommunikations- und Digitaldienstleistungen, und Comarch Communications, ein globaler Anbieter von Enterprise-Tech-Lösungen für Konnektivität, haben ihre Partnerschaft ausgebaut, um die Datengrundlage für eine zielorientierte, autonome Ausführung zu schaffen.

Comarch Communications führt eine umfassende Modernisierung der OSS-Plattform (Operational Support Systems) von du durch. Durch die Schaffung einer einheitlichen zentralen Drehscheibe für alle Netzwerkdaten unabhängig von deren Quelle hält die Plattform die Informationen automatisch auf dem neuesten Stand und verschafft du so einen vollständigen Echtzeit-Überblick über seine Netzwerkressourcen.

Justin Shields, CIO bei du: "Unser Ziel bei du ist es, die Messlatte für operative Agilität höher zu legen und gleichzeitig das Vertrauen unserer Kunden zu bewahren. Resilienz und Kontrolle stehen im Mittelpunkt unserer Pläne zur Skalierung der KI. Diese nächste Phase mit Comarch Communications stärkt die Grundlage in Bezug auf Bestandsverwaltung und Topologie, auf der unsere Vision eines verbesserten Kundenerlebnisses beruht, und ermöglicht gleichzeitig eine neue Generation KI-gesteuerter Anwendungen und Arbeitsabläufe. Durch die Kombination aus bewährter Netzwerkintelligenz, integrierter KI und Automatisierung schaffen wir die Grundlage für zunehmend autonome Abläufe und eine schnellere Entscheidungsfindung. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einfacheren, proaktiveren und intelligenteren Abläufen in unserer markenübergreifenden Umgebung."

Pawel Workiewicz, CCO bei Comarch Communications: "Sieben Jahre nach Beginn unserer Zusammenarbeit heben wir unsere Partnerschaft mit du auf die nächste Stufe. Da die Netzwerkwartung und der Datenabgleich dank Agentic AI automatisch im Hintergrund erfolgen, profitieren die Kunden von einer höheren Zuverlässigkeit und weniger Ausfällen. Diese Weiterentwicklung verbessert unmittelbar die Netzwerkverfügbarkeit und gewährleistet eine schnellere Fehlerbehebung bei allen digitalen Diensten.

Transformation der Betriebsabläufe durch agentenbasierte KI

Diese Initiative führt autonome KI-Agenten ein, die den Netzwerkzustand überwachen, Protokolle verschiedener Anbieter analysieren und Routineabläufe abwickeln. Zu den wichtigsten Funktionen der Plattform gehören:

Automatische Korrektur fehlender Daten: Automatisches Auffinden, Synchronisieren und Wiederherstellen fehlender Konfigurationsdetails über Anbietersysteme hinweg.

Automatisches Auffinden, Synchronisieren und Wiederherstellen fehlender Konfigurationsdetails über Anbietersysteme hinweg. Intelligente Fehlerdiagnose: Einsatz von KI-Agenten zur Lokalisierung struktureller Fehler, zur Unterscheidung von Anbieterfehlern und Konfigurationslücken sowie zur Behebung von Bestandsproblemen.

Einsatz von KI-Agenten zur Lokalisierung struktureller Fehler, zur Unterscheidung von Anbieterfehlern und Konfigurationslücken sowie zur Behebung von Bestandsproblemen. Schnellere Fehlerbehebung und intelligentes Ticketing: Verkürzung der Lösungszeit von Tagen auf Minuten durch automatisierte Korrekturen und automatisch generierte Tickets.

Verkürzung der Lösungszeit von Tagen auf Minuten durch automatisierte Korrekturen und automatisch generierte Tickets. Automatisierte Katalogisierung: Auslesen von Herstellerhandbüchern und automatische Aktualisierung von Hardware-Bibliotheken über APIs ohne manuellen Aufwand.

Um Sicherheit auf Unternehmensniveau zu gewährleisten, arbeitet das KI-Framework innerhalb strenger Governance-Rahmenbedingungen. Während die anfängliche Bereitstellung sichere "Sandbox"-Umgebungen mit "Human-in-the-Loop"-Überprüfung nutzt, ist die Architektur auf eine zielorientierte, autonome Ausführung im geschlossenen Regelkreis ausgelegt.

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