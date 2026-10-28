Bitcoin Prognose: Galaxy sieht den Boden bereits hinter uns, während 14.942 BTC von den Börsen verschwinden

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Wer sich gerade mit der Bitcoin Prognose beschäftigt, steht vor einer seltsamen Lage: Die Stimmung ist mies, doch die großen Adressen verhalten sich, als wüssten sie mehr. Galaxy erklärte am 27. Oktober, der Bärenmarkt sei vermutlich schon im Juni zu Ende gegangen, als BTC unter 58.000 Dollar notierte. Am selben Tag verließen laut Santiment 14.942 BTC netto die Börsen, der größte Tagesabfluss seit fünf Wochen. Am Mittwoch kletterte Bitcoin wieder auf knapp 81.000 Dollar, wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der Fed. Wer Coins von den Handelsplätzen abzieht, plant in der Regel nicht, sie morgen zu verkaufen. Dieser Artikel zeigt, was die Daten hinter den Kulissen verraten und wo die Geschichte der frühen Käufer gerade von vorn beginnt.

Bitcoin Prognose Oktober 2026: Galaxy ruft die Akkumulationsphase aus

Die deutlichste Ansage kommt von Galaxy. Forschungschef Alex Thorn geht davon aus, dass der Bärenmarkt im Juni endete und Bitcoin nun in jener Akkumulationsphase steckt, die jedem bisherigen Aufschwung vorausging, wie CoinDesk berichtet. Seit dem Junitief hat BTC bereits mehr als 35 Prozent zugelegt. Händler achten nun auf einen Tagesschluss über 82.500 Dollar, der die Erholung bestätigen würde, und auf die Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh, die Hinweise auf eine Zinserhöhung im Dezember liefern könnte.

On-Chain zeigt sich ein ähnliches Bild. Nach Daten von Santiment flossen 14.942 BTC netto von den Börsen ab, so viel wie an keinem Tag in den fünf Wochen zuvor, wie crypto.news meldet. Abflüsse allein beweisen zwar noch keine Käufe, doch Coins, die in private Verwahrung wandern, stehen dem Markt zumindest nicht sofort zum Verkauf bereit. Unterstützung liegt bei 80.000 Dollar. Analyst Ali Martinez erinnert zugleich daran, dass Bitcoin in den letzten drei Midterm-Jahren jeweils ein negatives viertes Quartal verbuchte.

Spannender ist der Blick über den 3. November hinaus. Nach Berechnungen von CoinDesk legte Bitcoin in den zwölf Monaten nach den letzten drei US-Zwischenwahlen im Schnitt um 53,7 Prozent zu. Nach der Wahl 2010 waren es sogar 1.579 Prozent, damals, als der Markt so klein war, dass ihn kaum jemand ernst nahm. Die gewaltigen Vervielfachungen entstanden nicht bei 80.000 Dollar und 1,62 Billionen Dollar Marktwert, sondern in der Phase, in der noch niemand hinsah. Bei Bitcoin ist diese Phase lange vorbei.

Warum Pepeto unter dem Radar liegt, während die Wale ihre Bitcoin abziehen

Wenn große Adressen ihre Bitcoin von den Börsen holen, setzen sie auf einen Markt, der seinen Preis längst gefunden hat. Die größeren Hebel liegen dort, wo der offene Markt noch gar keinen Preis festgelegt hat, und genau an diesem Punkt steht Pepeto.

Kontrollieren lässt sich vor allem eines: wo die eigenen Coins liegen und was jede Bewegung kostet. Dafür ist Pepeto gebaut, mit einer Cross-Chain-Bridge, die bereits aktiv ist. Sie werden in einem geprüften Smart Contract gesperrt, und sobald die Sperre on-chain bestätigt ist, entsteht auf der anderen Seite dieselbe Menge. Die Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum, ein Testlauf dauerte 41 Sekunden.

Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und brauchen mitunter Stunden. Bei manchen friert ein fehlgeschlagener Transfer die Token ein, bei Pepeto macht sich eine gescheiterte Transaktion automatisch rückgängig. Die Bridge-Gebühr liegt bei 0 Dollar, es fallen nur Gaskosten an. Kein Betreiber verwahrt die Mittel, und niemand muss eine Transaktion freigeben. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert.

Pepeto wird derzeit für 0,000000188 Dollar verkauft, ein Preis, den die aktuelle Phase bestimmt und nicht der offene Markt. Mit einem näher rückenden Binance-Listing rechnen Analysten nach dem Handelsstart mit einem 1000-fachen Anstieg. Für 500 Dollar gibt es rund 2,66 Milliarden Token, die bei Eintreffen der Prognose am Listing-Tag eine halbe Million Dollar wert wären. Garantiert ist dieses Szenario nicht, doch es erklärt, warum so viele Käufer nicht auf die nächste Phase warten. Mit jeder Runde steigt der Preis, und dieselben Token kosten danach mehr.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt einen Coin, der sich mit 1,62 Billionen Dollar Marktwert langsam aus dem Tal arbeitet, und Wale, die ihre Coins in Sicherheit bringen. Die 1.579 Prozent nach der Midterm-Wahl 2010 gehörten Menschen, die kauften, bevor die Masse den Wert erkannte, und die meisten von ihnen galten damals als Exoten. Pepeto steht heute vor seinem ersten Handelstag, mit mehr als 10,38 Millionen Dollar im Presale und einem Phasenpreis, der nur jetzt so niedrig ist. Am Listing-Tag trifft dieser Preis auf den offenen Markt. Die aktuelle Runde läuft, und der Timer zählt bereits.

Die laufende Runde auf der offiziellen Pepeto-Website ansehen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für Ende Oktober 2026?

BTC notiert bei rund 81.000 Dollar. Galaxy sieht den Boden bereits im Juni unter 58.000 Dollar, und ein Tagesschluss über 82.500 Dollar würde die Erholung bestätigen. Unterstützung liegt bei 80.000 Dollar.

Warum beobachten Analysten Pepeto vor dem Listing?

Der Presale-Preis wird durch die aktuelle Phase bestimmt, ein Kursrutsch bei Bitcoin bewegt ihn also nicht. Analysten rechnen nach dem Listing mit einem 1000-fachen Anstieg, und die offizielle Pepeto-Website zeigt die laufende Runde.